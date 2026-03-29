Hoàng Nguyên Thanh lập kỳ tích 7 lần vô địch tại Tiền Phong Marathon 2026

Linh Lê

HHTO - Sáng 29/3, tại Khánh Hòa, Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 chính thức khép lại, ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý.

Tâm điểm của giải đấu là nội dung marathon 42,195km nam, nơi vận động viên Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục khẳng định vị thế số một khi cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 22 phút 19 giây. Thành tích này giúp chân chạy Bình Phước thiết lập cột mốc 7 lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon - một kỷ lục ấn tượng của điền kinh Việt Nam. Xếp sau anh lần lượt là Phạm Ngọc Phan (2:24:17) và Nguyễn Văn Lai (2:25:30).

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 vô địch Tiền Phong Marathon.

Ở nội dung marathon nữ, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn và có phần bất ngờ khi Phạm Thị Hồng Lệ giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 42 phút 06 giây. Nhà đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhì (2:44:13), trong khi Phạm Huỳnh Yến Thư xếp thứ ba.

Ở cự ly bán marathon 21,1km, nội dung nam chứng kiến sự lên ngôi của Dương Minh Hùng với thành tích 1 giờ 10 phút 03 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Lê Hoàng Vũ (1:10:44) và Lương Xuân Sơn (1:12:38). Ở nội dung nữ, Lê Thị Lam giành chiến thắng sít sao với thời gian 1 giờ 20 phút 18 giây, vượt qua Hoàng Thị Ngọc Anh (1:20:23) và Nguyễn Thị Thúy Vân (1:20:44).

Tại cự ly 10km nam, Lương Đức Phước về nhất với thời gian 31 phút 55 giây, xếp trên Phạm Tiến Sản và Đào Minh Chí. Trong khi đó, ở cự ly 5km nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội khi giành huy chương vàng với thành tích 16 phút 30 giây, bỏ xa các đối thủ phía sau là Bùi Thị Thu Hà và Nguyễn Thu Quyên.

Ở cự ly 5km nữ tuyển, nội dung hệ tuyển tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của Nguyễn Thị Oanh khi cô giành huy chương vàng với thành tích 16 phút 30 giây. Xếp sau lần lượt là Bùi Thị Thu Hà (17:15) và Nguyễn Thu Quyên (17:36).

Trong khi đó, ở nội dung 5km nữ trẻ, Lương Thị Khan giành vị trí nhất với thời gian 17 phút 53 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Thanh Tuyền (18:05) và Triệu Thị Bình (18:15).

Phát biểu bế mạc giải đấu, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban tổ chức bày tỏ: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đó là những bước chân bền bỉ trên cung đường ven biển rực nắng; là dư âm của những cuộc đua nghẹt thở, nơi từng giây từng mét đều được tiếp thêm bằng ý chí và nghị lực. Và trên hết là dư âm của một giải đấu hội tụ đầy đủ tinh thần thể thao cao thượng, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, năm nay, tại Khánh Hòa, chúng ta đã chứng kiến một mùa giải nổi bật trên nhiều phương diện. Hơn 12.000 vận động viên tham dự, chuỗi hoạt động phong phú và ý nghĩa thu hút hàng vạn du khách trong suốt ba ngày cao điểm. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Khánh Hòa không chỉ là địa điểm đăng cai mà thực sự trở thành điểm nhấn của mùa giải năm nay, khắc sâu vào tâm trí các vận động viên và du khách bằng không khí sôi nổi, sự cổ vũ cuồng nhiệt và dấu ấn riêng của một thành phố biển năng động.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam; Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2026); 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Ảnh: TPO
