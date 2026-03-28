Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 dự Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

AN PHONG - Ảnh: Tien Phong Online

HHTO - Lễ Thượng cờ, tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ Gạc Ma thuộc khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 được tổ chức sáng sớm hôm nay 28/3. Trong không khí trang nghiêm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không giấu được niềm xúc động khi được tham dự hoạt động ý nghĩa này.

Từ 5 giờ 30 sáng, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi, các người đẹp Top 10 Trần Minh Thu, Trần Thị Huyền Cơ đã có mặt tại khu tưởng niệm để tham dự Lễ Thượng cờ và Lễ Tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ Gạc Ma.

Dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị thiêng liêng mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh tự hào khoảnh khắc thiêng liêng dưới lá cờ Tổ quốc: "Tôi vinh dự tham dự Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - nơi ghi dấu những hy sinh bất tử, xin được cúi đầu tri ân và tiếp bước bằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay".

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi rạng rỡ trong Lễ Thượng cờ sáng 28/3: "Vân Nhi xin gửi trọn lòng biết ơn đến những người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương. Một khoảnh khắc lặng mà sâu, để nhắc mình sống xứng đáng hơn mỗi ngày".

Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn và tự hào khi được tham gia Lễ tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. Xin được gửi trọn lòng biết ơn của mình tới những người chiến sĩ đã anh dũng vì biển đảo quê hương và cũng là lời nhắc nhở để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày".

Người đẹp Nguyễn Phương Nhi (trái) - Đại sứ Nhân ái, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - bày tỏ niềm xúc động khi có mặt tại Khu tưởng niệm Gạc Ma và gửi lời tri ân tới những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan (phải) vinh dự có mặt tại Lễ thượng cờ: "Lặng lòng biết ơn và tự nhắc mình sống ý nghĩa hơn mỗi ngày."

Người đẹp Trần Minh Thu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ: “Khoảnh khắc tưởng niệm khiến chúng tôi lặng đi. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ trẻ sống xứng đáng hơn với những hy sinh lớn lao".

Các cô gái hướng về tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” để thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa và dành một phút tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống tại Gạc Ma.

Cùng với ban tổ chức, vận động viên của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 đã thực hiện nghi thức tôn vinh cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Lễ thượng cờ #Gạc Ma #liệt sĩ #Giải Vô địch Quốc gia Marathon Báo Tiền Phong

