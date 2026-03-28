Lễ Thượng cờ ở Khu tưởng niệm Gạc Ma: Điểm nhấn thiêng liêng của Tiền Phong Marathon 2026

HHTO - Trong khuôn khổ Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã diễn ra trang nghiêm vào sáng 28/3 tại Khánh Hòa. Không chỉ là một nghi thức truyền thống, sự kiện tiếp tục khẳng định giá trị tinh thần đặc biệt, trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối thể thao với lịch sử và lòng yêu nước.

Lễ Thượng cờ sáng nay 28/3 được tổ chức tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - nơi ghi dấu sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong Sự kiện Gạc Ma 1988. Trong không gian trang nghiêm hướng ra biển, nghi lễ diễn ra với sự tham dự của đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang và đông đảo vận động viên từ khắp cả nước.

Lễ thượng cờ Tổ quốc Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc do Đoàn nghi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà thực hiện, diễn ra sáng 28/3.

Tiếng Quốc ca vang lên giữa nắng sớm miền biển, lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong niềm xúc động và tự hào. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nghi thức mở đầu cho chuỗi hoạt động của giải đấu, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về lịch sử, về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 2026 - diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại Nha Trang, quy tụ hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, giải không chỉ hướng tới thành tích thể thao mà còn lan tỏa thông điệp về niềm tin, khát vọng vươn lên và tinh thần hướng về biển đảo quê hương.

Trong tổng thể các hoạt động, Lễ Thượng cờ tại Gạc Ma luôn được xem là “trái tim” của Tiền Phong Marathon. Đây là điểm khác biệt tạo nên bản sắc riêng cho giải chạy lâu đời nhất Việt Nam - nơi mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là hành trình tri ân lịch sử.

Sau nghi lễ, nhiều vận động viên bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham dự một hoạt động giàu ý nghĩa như vậy. Các vận động viên bày tỏ, chính khoảnh khắc đứng dưới lá cờ Tổ quốc tại Gạc Ma đã tiếp thêm động lực tinh thần mạnh mẽ trước ngày thi đấu chính thức.

Từ một sự kiện thể thao, Tiền Phong Marathon qua nhiều năm đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải chạy đơn thuần. Việc gắn kết với các địa danh lịch sử như Gạc Ma giúp giải đấu trở thành một hành trình văn hóa - lịch sử - thể thao, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Lễ Thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy năng lượng, mở ra một mùa giải sôi động. Khi những bước chân chuẩn bị xuất phát trên cung đường ven biển Khánh Hòa, tinh thần từ Gạc Ma vẫn còn vang vọng - như một lời nhắc nhở rằng mỗi bước chạy hôm nay đều mang theo niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.