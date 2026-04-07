Thêm nhiều khách hàng trúng xe máy, tivi khi tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Không chỉ an tâm sở hữu giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính vững chắc cho gia đình, nhiều khách hàng của Hanwha Life Việt Nam còn nhân đôi niềm vui khi trúng thưởng xe máy điện, tivi cùng loạt quà tặng giá trị từ chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước”.

Triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” đã tạo nên sức hút mạnh mẽ khi liên tục mang đến những phần quà hấp dẫn cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm cùng Hanwha Life Việt Nam. Thông qua các đợt quay số hàng tháng, những quà tặng giá trị như xe máy điện VinFast, tivi và tai nghe không dây Samsung đã lần lượt tìm thấy chủ nhân, nhân đôi niềm vui và sự an tâm cho các gia đình Việt.

Mới đây nhất, vào ngày 25/03/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Hanwha Life Việt Nam đã tiếp tục tổ chức lễ quay số đợt 5, áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm phát hành từ ngày 01 - 28/02/2026.

Thông qua phần mềm quay số điện tử, Hanwha Life Việt Nam đã tìm ra 5 khách hàng tiếp theo may mắn trúng thưởng. Cụ thể, giải Đặc biệt của tháng - chiếc xe máy điện VinFast Klara Neo đã thuộc về khách hàng Nguyễn Thu Hương (hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Cùng với đó, 2 giải Nhất là Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch đã được trao cho khách hàng Mai Văn Đoán (Hà Nội) và khách hàng Nguyễn Vũ Hồng Hoa (Quảng Ninh). Ngoài ra, 2 giải Nhì là Tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3 cũng đã tìm được chủ nhân là khách hàng Phạm Thu Thủy (Bắc Ninh) và khách hàng Nội Thị Hiếu (Đồng Nai).

Danh sách khách hàng trúng thưởng chi tiết hiện đã được công bố trên website chính thức của Hanwha Life Việt Nam. Công ty sẽ liên hệ để tiến hành trao thưởng cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Những phần quà hấp dẫn từ Hanwha Life Việt Nam đã góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm, mang lại niềm vui thiết thực cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm

Ô tô Hyundai Tucson và 3 iPhone Air sẽ thuộc về ai?

Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” đã chính thức khép lại vào ngày 31/03/2026, song vẫn thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc khi lễ quay số đặc biệt cuối chương trình sắp diễn ra.

Cụ thể, ngày 15/04/2026 sắp tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiến hành đồng thời đợt quay số thứ 6 (dành cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm phát hành từ ngày 01/03 – 31/03/2026 để trao các phần quà của tháng là xe máy điện, tivi, tai nghe) và đợt quay số đặc biệt cuối kỳ (áp dụng cho toàn bộ khách hàng có hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 01/10/2025 đến 31/03/2026). Tâm điểm của đợt quay số lần này chính là các giải thưởng chung cuộc vô cùng giá trị gồm chiếc ô tô Hyundai Tucson trị giá hơn 850 triệu đồng và 3 iPhone Air 256GB.

Đặc biệt hơn, theo thể lệ chương trình, ngay cả khi đã trúng thưởng ở các đợt quay số tháng, khách hàng vẫn tiếp tục có cơ hội trúng thêm giải thưởng lớn nhất tại đợt quay số cuối kỳ. Đừng quên theo dõi buổi quay số phát sóng trực tiếp (livestream) trên fanpage Hanwha Life Việt Nam (https://www.facebook.com/hanwhalifevn) để không bỏ lỡ khoảnh khắc công bố kết quả.

Một sản phẩm mới đặc biệt vừa ra mắt không thể bỏ lỡ

Bên cạnh giá trị cộng thêm từ các chương trình khuyến mại, giá trị cốt lõi mà Hanwha Life Việt Nam không ngừng nỗ lực mang lại cho khách hàng chính là sự an tâm bảo vệ vẹn toàn trước rủi ro cuộc sống. Hiện thực hóa sứ mệnh này, vào ngày 01/04/2026, Hanwha Life Việt Nam đã chính thức ra mắt sản phẩm mới Bảo hiểm “Đồng hành thịnh vượng” - giải pháp tài chính đặc biệt kết hợp giữa vai trò bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ và tăng trưởng tài sản trong dài hạn, qua đó mang đến một hành trình tài chính thịnh vượng cho khách hàng.

Sản phẩm nổi bật với thời gian đóng phí chỉ 5 năm nhưng bảo vệ đến 80 tuổi

Điểm đột phá của sản phẩm nằm ở cơ chế đóng phí tinh gọn: khách hàng chỉ cần đóng phí trong 5 năm nhưng đặc quyền bảo vệ được duy trì xuyên suốt đến năm 80 tuổi. Thiết kế này giúp người tham gia sớm “nhẹ gánh” tài chính để thực hiện các mục tiêu khác, đồng thời tạo lập một "lá chắn" vững chãi với quyền lợi chi trả ấn tượng: 275% Số tiền bảo hiểm (STBH) khi tử vong do tai nạn; 175% STBH trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn; 10% STBH đối với ung thư tuyến giáp thể biệt hóa (tối đa 100 triệu đồng).

Không dừng lại ở vai trò bảo vệ, "Đồng hành thịnh vượng" còn là công cụ gia tăng tài sản hiệu quả khi giá trị hoàn lại có thể tương đương tổng phí đã đóng ngay sau năm thứ 5, cũng chính là thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, như chìa khóa vàng mở ra giai đoạn tài chính linh hoạt hơn, khi khách hàng vừa tiếp tục được bảo vệ, vừa không còn áp lực đóng phí và giá trị hợp đồng tiếp tục được nuôi dưỡng, gia tăng theo thời gian.

Khi hợp đồng đáo hạn, khách hàng sẽ nhận về 175% STBH và toàn bộ khoản thưởng tích lũy khi đáo hạn (mức thưởng được chi trả đều đặn theo các mốc kỷ niệm hợp đồng, lên đến 15% phí bảo hiểm định kỳ năm). Nguồn tài chính đáng kể này có thể trở thành một phần di sản được chuyển giao cho gia đình, góp phần bảo vệ và duy trì nền tảng thịnh vượng cho thế hệ kế tiếp.

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối thông qua mạng lưới đại lý trên toàn quốc của Hanwha Life Việt Nam. Đáng chú ý, “Đồng hành thịnh vượng” là sản phẩm đặc biệt được bán có giới hạn, mở ra cơ hội vàng cho những khách hàng sớm quan tâm đến giải pháp tài chính dài hạn. Để tìm hiểu thêm chi tiết về các chương trình và sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, vui lòng truy cập: https://www.hanwhalife.com.vn/vi