Liobank “chiêu đãi” người dùng bằng loạt ưu đãi mừng tuổi lên 3

Mừng tuổi mới, quà mới và trải nghiệm mới, Liobank – nền tảng ngân hàng số thế hệ mới thuộc OCB đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân khách hàng với chủ đề “Mừng Lio lên 3”. Diễn ra đến hết tháng 4/2026, chương trình mang đến nhiều ưu đãi hoàn tiền, thử thách tích lũy huy hiệu “Lio Fan Cứng” độc quyền cùng loạt quà tặng hấp dẫn.

Hàng ngàn giải thưởng giá trị đang chờ đón khách hàng vào tháng sinh nhật của Liobank

Mở đầu chuỗi hoạt động, Liobank đẩy mạnh tương tác người dùng thông qua chương trình “Huy hiệu Fan Cứng của Lio” – thử thách sưu tầm huy hiệu ngay trên ứng dụng. Người dùng có thể tích lũy huy hiệu thông qua các hoạt động như chi tiêu, thanh toán, trả góp, gửi tiết kiệm hoặc giới thiệu bạn bè.

Hệ thống huy hiệu được thiết kế theo từng cột mốc nhằm ghi nhận hành trình tài chính cá nhân, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi và lưu trữ bộ sưu tập ngay trên ứng dụng. Khi đạt đủ số lượng huy hiệu theo quy định, khách hàng có cơ hội nhận các phần thưởng như hoàn tiền lên đến 600.000 đồng và thú bông Lio phiên bản giới hạn.

“Việc tích hợp các yếu tố tương tác trên nền tảng số không chỉ giúp trải nghiệm của khách hàng trở nên sinh động hơn mà còn góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Đây là một trong những định hướng trọng tâm của Liobank nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Theo đại diện lãnh đạo Liobank

Song song đó, chương trình “Nhanh tay quẹt thẻ” cũng được triển khai xuyên suốt tháng sinh nhật. 400 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện hạn mức tín dụng từ 10 triệu đồng trở lên và có tổng chi tiêu trong tháng đạt tối thiểu 80% hạn mức sẽ nhận phần thưởng trị giá 200.000 đồng. Các giao dịch hợp lệ bao gồm thanh toán bằng thẻ Liobank (vật lý và phi vật lý), quét QR thanh toán, thanh toán hóa đơn điện, nước hoặc thanh toán qua các ví điện tử như Apple Pay, Google Pay.

Ngoài ra, chương trình hoàn tiền linh hoạt khi chi tiêu bằng thẻ Liobank vẫn được triển khai định kỳ hàng tháng với cơ hội nhận hoàn tiền 500.000 đồng khi chi tiêu ở nhiều danh mục hấp dẫn. Đặc biệt trong tháng 4, các danh mục áp dụng gồm: Siêu thị – tạp hóa, giải trí – thể thao, thời trang, du lịch, nhà hàng – cà phê và dịch vụ quảng cáo, khách hàng có thể chủ động lựa chọn 2 trong số các danh mục phù hợp trên để áp dụng ưu đãi.

Khách hàng có thể dễ dàng nhận quà tặng khi chi tiêu cùng thẻ Liobank trong tháng 4

Được ra mắt với định hướng trở thành ngân hàng số thế hệ mới dành cho khách hàng trẻ am hiểu công nghệ, Liobank tập trung phát triển các giải pháp tài chính đơn giản, linh hoạt và gắn liền với trải nghiệm số. Sau ba năm hoạt động, nền tảng này không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ thẻ thanh toán đa năng, vay tiền mặt, trả góp đến các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến.

Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi và hoạt động tương tác cũng được đẩy mạnh nhằm mang lại trải nghiệm tài chính gần gũi, dễ tiếp cận hơn, từng bước giúp Liobank xây dựng cộng đồng người dùng trẻ yêu thích tài chính số, đồng thời khẳng định dấu ấn riêng trên thị trường ngân hàng số.

Giai đoạn tiếp theo, Liobank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm, với trọng tâm là phát triển thêm các giải pháp tín dụng phù hợp cho cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ và nhóm người dùng mới. Ngoài ra, nền tảng này cũng sẽ mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương, từng bước đưa dịch vụ tài chính số đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người lao động phổ thông đến các tiểu thương, hộ kinh doanh, kỳ vọng góp phần gia tăng khả năng tiếp cận ngân hàng số hiện đại cho người dân trên phạm vi rộng hơn.