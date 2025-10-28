Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ xử lý dứt điểm những 'điểm nóng’ ô nhiễm

TPO - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, sẽ huy động nguồn lực để xử lý dứt điểm điểm những nóng về ô nhiễm, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện về xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hạ tầng thu gom xử lý chất thải rắn còn hạn chế

Chiều 28/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội sau phiên thảo luận về vấn đề môi trường. Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy và phương thức phát triển bền vững của Việt Nam.

Sau gần 4 năm triển khai, công tác bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ nét trên cả 3 phương diện: thể chế, nhận thức và tổ chức thực hiện. Nhiều cơ chế, chính sách mới đã được áp dụng và bước đầu phát huy hiệu quả.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như các đại biểu Quốc hội đã nêu. Trong đó có nguyên nhân từ hạ tầng kỹ thuật về thu gom, phân loại và xử lý rác thải còn thiếu và yếu; thói quen của người dân còn chậm được thay đổi.

“Đây là những vấn đề cần phải được quan tâm giải quyết căn bản trong thời gian tới”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Như Ý

Về ô nhiễm môi trường không khí, theo ông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ kế hoạch hành động giai đoạn 2026 -2030, tầm nhìn đến 2045. Cũng từ đầu năm đến nay, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các quy định về phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương.

Ngay tại kỳ họp này, Chính phủ cũng trình Quốc hội sửa Luật Bảo vệ môi trường để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính về môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng khẳng định, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng mở rộng của một số khu vực. Công tác bảo vệ môi trường tuy có chuyển biến nhưng còn chậm so với kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, ông chỉ rõ, ô nhiễm không khí tại các đô thị có diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM; hạ tầng thu gom xử lý chất thải rắn còn hạn chế, thiếu đồng bộ; chính sách khuyến khích xã hội hóa về bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp, chưa đi vào thực tiễn…

Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Thắng khẳng định sẽ tạo đột phá về thể chế, chính sách pháp luật, trong đó trọng tâm là kinh tế hóa môi trường, tạo động lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư…

Quang cảnh phiên họp ngày 28/10. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, sẽ huy động nguồn lực để xử lý dứt điểm điểm nóng về ô nhiễm. Trong đó, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên của chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, có chính sách và lộ trình hợp lý trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định, sẽ tập trung nguồn lực của Nhà nước, xã hội cho đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí và phục hồi chất lượng nước ở các lưu vực sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.

“Tư lệnh ngành” tài nguyên và môi trường cũng cho biết, sẽ tạo ra sự đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thiện hạ tầng và công nghệ giám sát môi trường…

Giải pháp quan trọng khác được ông Thắng đề ra là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý môi trường tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.