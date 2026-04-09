Tổng thống Iran nêu điều kiện then chốt để đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết yêu cầu ngừng bắn ở Li-băng là một trong những điều kiện then chốt trong đề xuất 10 điểm của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, hãng tin ISNA đưa tin.

Theo hãng tin ISNA, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, việc Tehran "chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trách nhiệm và ý chí nghiêm túc của Iran trong việc giải quyết xung đột thông qua ngoại giao".

Ông nói thêm rằng "thiết lập lệnh ngừng bắn ở Li-băng là một trong những điều kiện then chốt trong đề xuất 10 điểm của Iran".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Nhà lãnh đạo Iran tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đồng thời chỉ trích các nước châu Âu vì chưa thể hiện lập trường rõ ràng trước những hành động mà ông cho là gây hấn từ Mỹ và Israel. Ông kêu gọi châu Âu đóng vai trò tích cực và có trách nhiệm hơn, gây sức ép để các bên liên quan tuân thủ cam kết và chấm dứt vi phạm.

Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, Tổng thống Pezeshkian cho rằng bất ổn hiện nay là hệ quả trực tiếp từ các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh Iran trong nhiều năm qua đã đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia.

Sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tehran đã đóng cửa tuyến đường thủy này đối với Washington, Tel Aviv và các đồng minh. Iran đã đặt điều kiện mở cửa lại eo biển là chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào nước này và khu vực.