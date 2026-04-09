Phó Tổng thống Mỹ nói Iran gửi ba đề xuất 10 điểm, gây nhầm lẫn trong đàm phán

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã có ba đề xuất 10 điểm khác nhau từ Iran, gây ra sự nhầm lẫn về cơ sở của các cuộc đàm phán.

Trả lời báo giới khi rời Hungary ngày 8/4, ông Vance nói: “Đề xuất 10 điểm đầu tiên - chúng tôi nghĩ rằng có lẽ do ChatGPT soạn thảo - đã được gửi cho ông Steve Witkoff và Jared Kushner nhưng ngay lập tức bị bác bỏ”.

Đề xuất thứ hai được ông Vance mô tả là hợp lý hơn nhiều, dựa trên một số cuộc trao đổi qua lại giữa các bên, “Đó là đề xuất 10 điểm mà Tổng thống Donald Trump đề cập trên mạng xã hội Truth hôm qua”, ông Vance nói thêm.

Đề xuất thứ ba, mà Phó Tổng thống Vance thấy trên báo chí, được ông mô tả là “cực đoan hơn” đề xuất đầu tiên.

Ông Vance bác bỏ cáo buộc của Iran rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển, và nói rằng những lời phàn nàn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf là “không có ý nghĩa”.

Vài giờ trước đó, ông Ghalibaf đã đăng một tuyên bố trên X, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên bằng cách không ngừng tấn công Li-băng, xâm phạm không phận Iran và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

Mặc dù thừa nhận “các thỏa thuận ngừng bắn luôn phức tạp”, Phó Tổng thống Vance vẫn khẳng định Mỹ đang tuân thủ các điều khoản và các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển.

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng “Li-băng được bảo vệ bởi thỏa thuận ngừng bắn” và “Iran có thể tiếp tục làm giàu uranium”. Phó Tổng thống lập luận rằng Mỹ chưa bao giờ đồng ý với luận điểm về Li-băng. Và một trong những yêu cầu chính của Tổng thống Donald Trump là chính quyền Iran phải từ bỏ uranium đã được làm giàu.

“Phía Iran nghĩ rằng thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Li-băng, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ hứa điều đó. Chúng tôi chưa bao giờ ám chỉ rằng điều đó sẽ xảy ra”, ông Vance nói. “Những gì chúng tôi nói là thỏa thuận ngừng bắn sẽ tập trung vào Iran, vào các đồng minh của Mỹ, cả Israel và các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh”.

Về các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, Phó Tổng thống Mỹ nói rằng Israel có thể “tự kiềm chế một chút”. Theo ông Vance, nếu Israel giảm bớt những hành động gây sức ép lên Li-băng, thì không phải vì đó là điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn, mà là do thiện chí của Israel đối với Mỹ và mong muốn các cuộc đàm phán với Iran “thành công”.

“Nếu Iran muốn để cuộc đàm phán này đổ vỡ vì vấn đề Li-băng - vốn không liên quan đến họ, và Mỹ chưa bao giờ nói là một phần của thỏa thuận ngừng bắn - thì đó là lựa chọn cuối cùng của họ”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống cũng nhấn mạnh, rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ không kéo dài nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại.

“Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng thỏa thuận này là một thỏa thuận ngừng bắn. Đó là những gì chúng tôi đưa ra, và những gì họ đưa ra là eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Nếu điều đó không xảy ra, thì Mỹ cũng sẽ không tuân thủ các điều khoản của chúng ta”.