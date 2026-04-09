Tổng thống Donald Trump: Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện xung quanh Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục tập trung xung quanh Iran, thậm chí có khả năng khai hỏa trở lại nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận đạt được với Washington.

“Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ, cùng với đạn dược và vũ khí sẽ vẫn hiện diện trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận thực sự được tuân thủ đầy đủ”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

“Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không được thực hiện, thì ‘cuộc chiến sẽ được châm ngòi trở lại’, lớn hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai từng thấy trước đây”, tổng thống nói thêm.

Trước đó, ngày 8/4, Iran tuyên bố việc tiếp tục đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là "không hợp lý" sau khi Israel ném bom Li-băng bằng những đòn tấn công mạnh nhất từ ​​trước đến nay, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hai bên dường như còn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, với việc ông Trump nói rằng Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium, trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này được phép tiếp tục làm giàu uranium theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Đã có thỏa thuận từ lâu, và bất chấp tất cả những lời lẽ trái ngược - sẽ không có vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ mở cửa", ông Trump nói thêm trong bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày.