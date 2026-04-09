Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Donald Trump: Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện xung quanh Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục tập trung xung quanh Iran, thậm chí có khả năng khai hỏa trở lại nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận đạt được với Washington.

image-1775716547297.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ, cùng với đạn dược và vũ khí sẽ vẫn hiện diện trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận thực sự được tuân thủ đầy đủ”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

“Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không được thực hiện, thì ‘cuộc chiến sẽ được châm ngòi trở lại’, lớn hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai từng thấy trước đây”, tổng thống nói thêm.

Trước đó, ngày 8/4, Iran tuyên bố việc tiếp tục đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là "không hợp lý" sau khi Israel ném bom Li-băng bằng những đòn tấn công mạnh nhất từ ​​trước đến nay, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hai bên dường như còn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, với việc ông Trump nói rằng Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium, trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này được phép tiếp tục làm giàu uranium theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Đã có thỏa thuận từ lâu, và bất chấp tất cả những lời lẽ trái ngược - sẽ không có vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ mở cửa", ông Trump nói thêm trong bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày.

Đại sứ Iran tại Pakistan - Reza Amiri Moghadam - cho biết, một phái đoàn Iran sẽ đến Islamabad tối nay để đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình 10 điểm mà nước này đã đưa ra với Mỹ.

Theo ông Moghadam, phái đoàn thực hiện chuyến đi này bất chấp sự “hoài nghi” của người Iran về những nỗ lực của chính phủ Israel nhằm “ngăn cản sáng kiến ​​ngoại giao”.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #thỏa thuận ngừng bắn #đàm phán hòa bình

