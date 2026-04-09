Iran công bố các tuyến đường thay thế eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Ngày 9/4, Iran thông báo về các tuyến đường thay thế cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, viện dẫn nguy cơ từ thủy lôi trong khu vực.


(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tehran đã đồng ý tạm thời mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

“Tất cả các tàu có ý định đi qua eo biển Hormuz đều được thông báo rằng để tuân thủ nguyên tắc an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va chạm với thủy lôi, họ nên đi theo các tuyến đường thay thế qua eo biển Hormuz”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương trích dẫn.

Tuyên bố này cũng đưa ra hướng dẫn về tuyến đường thay thế qua eo biển.

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn hai tuần vào tối 7/4, chưa đầy một giờ trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Iran chấp thuận yêu cầu của ông về việc mở lại eo biển Hormuz.

Tehran đã phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng này kể từ đầu tháng 3, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ cho phép các tàu thuyền “đi lại an toàn” qua eo biển, nhưng các tàu thuyền sẽ phải phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và việc đi lại sẽ phải tuân theo “các hạn chế kỹ thuật”.

Theo S&P Global Market Intelligence, chỉ có bốn tàu thuyền đi qua eo biển vào ngày 8/4, giảm so với mức trung bình 9 tàu/ngày trong 5 ngày trước đó.

Các nhà phân tích vận tải biển cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy việc tập trung tàu thuyền quy mô lớn hoặc xếp hàng chờ đi qua eo biển.

Sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là lý do chính khiến các tàu thuyền chưa quay trở lại, theo những người tham gia ngành vận tải biển.

“Tình hình quá bất ổn”, ông Oscar Seikaly - giám đốc điều hành NSI Insurance Group, một công ty môi giới bảo hiểm hàng hải - cho biết.

Để các tàu thuyền quay trở lại, đầu tiên phải có sự tin tưởng rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được duy trì. Và sau đó, Iran phải tuyên bố sẽ không tấn công các tàu thuyền.

“Iran phải làm rõ rằng eo biển mở cửa cho việc đi lại an toàn. Nếu không, không nên kỳ vọng các tàu thuyền sẽ đi qua như trước chiến tranh,” bà Noam Raydan - một chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách Cận Đông Washington - cho biết.

Reuters
#eo biển Hormuz #Iran #Mỹ #Israel #Trung Đông

