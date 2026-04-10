Iran cảnh báo: Duy trì ngừng bắn phụ thuộc việc Mỹ giữ cam kết

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, việc tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Tehran và Washington sẽ phụ thuộc vào mức độ tuân thủ cam kết từ phía Mỹ.

Phát biểu trên được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào hôm thứ Năm (9/4), một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần có hiệu lực giữa Tehran và Washington nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán.

"Iran thể hiện cách tiếp cận có trách nhiệm khi chấp nhận lệnh ngừng bắn, nhằm góp phần ổn định khu vực và ngăn xung đột lan rộng... Việc tiếp tục lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc phía bên kia tuân thủ các cam kết của mình", tổng thống Iran nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đồng thời chỉ trích Mỹ "quay lưng" trong các vòng đàm phán trước đó, nhưng khẳng định Tehran vẫn chấp nhận ngừng bắn theo đề nghị của các nước trong khu vực và đồng minh.

"Bất chấp việc Mỹ quay lưng ngoại giao trong hai vòng đàm phán gần đây nhất, Cộng hòa Hồi giáo vẫn giữ vững lập trường có trách nhiệm và chấp nhận yêu cầu của các nước láng giềng và đồng minh về việc ngừng chiến và thiết lập lệnh ngừng bắn", ông Masoud Pezeshkian nói.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia đã lên tiếng phản đối cuộc những tấn công nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Mỹ và Israel chấm dứt các hành động quân sự, đặc biệt tại Li-băng.

Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản

Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran hiện vẫn tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, song đang theo dõi sát tình hình và chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau.

Về các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai, nguồn tin cho biết: "Một kịch bản đơn giản là Mỹ và các đối tác tuân thủ lệnh ngừng bắn, từ đó đạt được một thỏa thuận có lợi cho Iran và lực lượng uỷ nhiệm trong một khoảng thời gian hợp lý".

Tuy nhiên, Tehran cũng tính đến khả năng Washington làm gián đoạn đàm phán hoặc tiếp tục duy trì áp lực quân sự. Nguồn tin cảnh báo, nếu thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ hoặc không mang lại lợi ích cụ thể, lợi ích của Mỹ trong khu vực sẽ đối mặt với rủi ro nghiêm trọng.

"Mỹ sẽ không thể tránh khỏi hệ lụy nếu thỏa thuận ngừng bắn kết thúc mà không mang lại kết quả có lợi cho Iran và các lực lượng đồng minh. Theo đó, trong trường hợp thỏa thuận bị phá vỡ do vi phạm từ phía Mỹ hoặc Israel, hoặc không đạt được một giải pháp đáp ứng lợi ích của Iran trong thời gian chấp nhận được, các lợi ích của Mỹ tại khu vực sẽ tiếp tục đối mặt với rủi ro như giai đoạn trước khi ngừng bắn", nguồn tin nêu rõ.

Quỳnh Như
