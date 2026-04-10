Tổng thống Mỹ Trump ra tuyên bố cứng rắn về eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran không nên thu phí tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ và Iran dường như vẫn chưa thể thống nhất về các điều khoản cụ thể của lệnh ngừng bắn liên quan đến tuyến đường này.

image-1775405654290.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran không nên thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường đã bị phong tỏa kể từ đầu cuộc xung đột, gây ra sự gián đoạn tồi tệ nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu trong lịch sử.

“Có những báo cáo cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tốt hơn hết là họ không nên làm vậy. Nếu họ đang làm vậy, thì họ nên dừng lại ngay bây giờ”, Tổng thống Trump viết.

Trong một bài đăng riêng, không giải thích chi tiết, ông Trump nói rằng "các bạn sẽ thấy dầu bắt đầu chảy, có hoặc không có sự giúp đỡ của Iran”.

Tại cuộc gặp cùng ngày với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump đã thúc giục các nước thành viên NATO khẩn trương thực hiện các biện pháp cụ thể để giúp đảm bảo an ninh eo biển Hormuz.

Tương lai của eo biển Hormuz có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hằng ngày của người dân Mỹ. Theo AAA, giá xăng trung bình ở Mỹ đã tăng 40%, khoảng 1,18 USD/gallon kể từ khi chiến tranh bùng phát. Việc đưa giá xăng trở lại mức 3 USD/gallon như trước chiến tranh vẫn còn rất xa vời, ngay cả khi dầu mỏ bắt đầu được vận chuyển tự do trở lại.

Trước đó, hôm 8/4, tờ Financial Times dẫn lời ông Hamid Hosseini - người phát ngôn Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran - cho biết, nước này sẽ yêu cầu thanh toán lộ phí bằng tiền điện tử để duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn hai tuần với Mỹ.

Ngày 9/4, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz chỉ ở mức dưới 10% so với bình thường, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

Tehran đã khẳng định quyền kiểm soát eo biển bằng cách cảnh báo các tàu thuyền phải đi trong vùng lãnh hải của mình.

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn hai tuần vào tối 7/4, chưa đầy một giờ trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Iran chấp thuận yêu cầu của ông về việc mở lại eo biển Hormuz.

Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ cho phép các tàu thuyền “đi lại an toàn” qua eo biển, nhưng các tàu thuyền sẽ phải phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và việc đi lại sẽ phải tuân theo “các hạn chế kỹ thuật”.

Minh Hạnh
CNN
