Cố vấn cấp cao của lãnh tụ Iran thiệt mạng vì đòn tấn công của Mỹ - Israel

Minh Hạnh

TPO - Ông Kamal Kharazi, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, đã qua đời sau khi bị thương trong một cuộc tấn công mà Tehran cho là do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào nhà riêng của ông hồi đầu tháng này.

Ông Kamal Kharazi. (Ảnh: Youtube)

“Ông Kharazi - bị thương nặng sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel - đã qua đời vài giờ trước”, truyền thông Iran đưa tin hôm 9/4.

Vợ của ông Kharazi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong khi ông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị, các quan chức Iran cho biết tuần trước.

Phóng viên CNN đã phỏng vấn ông Kharazi tại Tehran vào tháng 3, trong một cuộc trò chuyện độc quyền được thực hiện với sự cho phép của Chính phủ Iran.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kharazi tin rằng Iran có thể duy trì cuộc chiến trong một thời gian dài và không có cơ hội nào cho ngoại giao. Ông dự đoán, cuộc chiến chỉ kết thúc khi những tổn thất kinh tế trở nên quá nặng nề.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #lệnh ngừng bắn #Israel #Lãnh tụ Tối cao Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục