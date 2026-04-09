Iran dừng tấn công, tòa án Israel tiếp tục xét xử Thủ tướng Netanyahu

Minh Hạnh

TPO - Phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục vào ngày 12/4, người phát ngôn của tòa án cho biết, vài giờ sau khi Israel dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt do cuộc chiến với Iran.

image-1774317217724.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Iran bắt đầu nhắm mục tiêu vào Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ngay sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm 28/2.

Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp - buộc các trường học và công sở của Israel phải đóng cửa - đã được dỡ bỏ vào tối 8/4 khi không có tên lửa nào của Iran được báo cáo kể từ 3h sáng nhờ lệnh ngừng bắn.

“Với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và hệ thống tư pháp hoạt động trở lại, các phiên điều trần sẽ tiếp tục như thường lệ", một tuyên bố từ các tòa án Israel cho biết. Các phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/4.

Ông Netanyahu, thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội hình sự, phủ nhận các cáo buộc tham nhũng, gian lận và vi phạm lòng tin được đưa ra vào năm 2019. Phiên tòa xét xử ông, bắt đầu từ năm 2020 và có thể dẫn đến án tù, đã liên tục bị trì hoãn và hiện vẫn chưa có ngày kết thúc.

Các cáo buộc chống lại ông Netanyahu, cùng với các cuộc tấn công của phong trào Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, đã làm tổn hại uy tín của ông. Israel dự kiến ​​sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 10, nhưng liên minh của ông Netanyahu được dự đoán sẽ thất bại.

#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #tham nhũng #Iran #Israel #xung đột Iran - Israel

