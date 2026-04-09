Thủ tướng Slovakia sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Slovakia Robert Fico sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/4.

Năm 1993, khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Từ năm 1993 đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Slovakia phát triển tích cực, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Thủ tướng Robert Fico luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trong thời gian tại vị, ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, vào các năm 2008 và 2016.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư năm 2023, Thủ tướng Robert Fico tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương. Tần suất tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Slovakia đạt gần 1,8 tỷ USD năm 2025. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 140,87 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Slovakia, với tổng vốn đầu tư 447.000 USD.

Số người Việt Nam cư trú tại Slovakia gồm khoảng 10.000 người, trong đó khoảng 70% bà con đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của sở tại. Chính phủ Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14 từ tháng 6/2023.