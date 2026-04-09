Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu và phê chuẩn bổ nhiệm.

Sáng 9/4, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm; Bộ Chính trị có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026 – 2030, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp, cũng như chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, thời hạn hoàn thành.

Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động bổ sung, cập nhật; các bộ, ngành, cơ quan cũng phải cập nhật chương trình hành động của bộ, ngành, cơ quan mình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng được giao đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp phải khẩn trương hoàn thành ngay trong tháng 4 và quý II năm 2026. Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả giải quyết trong thời gian qua;

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đề xuất, xin ý kiến về một số nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển…

