Doanh nghiệp nợ 14 tỷ tiền mua lúa cam kết trả dần theo tuần

Tại giao ban báo chí quý 1/2026 của tỉnh Cà Mau vào sáng 9/4, ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin, Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) còn nợ khoảng 14 tỷ đồng tiền mua lúa của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Mười, trước tình hình trên, sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan mời Công ty Toàn Cầu làm việc. Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp cho biết, đang gặp khó khăn trong tiêu thụ gạo, thị trường xuất khẩu chậm, lượng hàng tồn kho lớn và chưa có đơn hàng mới, dẫn đến thiếu nguồn tài chính để thanh toán thu mua lúa, gạo.

“Công ty Toàn Cầu cam kết sẽ trả nợ dần cho các đối tác, với mức thanh toán khoảng 50–100 triệu đồng mỗi tuần. Khi có đơn hàng xuất khẩu mới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thanh toán để xử lý dứt điểm các khoản nợ”, ông Mười nói.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương và các hợp tác xã có liên kết với Công ty Toàn Cầu theo dõi chặt việc thực hiện cam kết trả nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty trong thời gian tới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 10/2025, Công ty Toàn Cầu ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với hợp tác xã trên địa bàn xã Khánh Hưng, diện tích 84ha, với 32 thành viên hợp tác xã.

Công ty Toàn Cầu cũng liên kết với hợp tác xã trên địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi thực ̣hiện trồng lúa hữu cơ, với quy mô 65 ha. Tuy nhiên, sau khi đã thu mua lúa, công ty không thực hiện đúng cam kết về thanh toán, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân.