Thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer

TPO - Sáng 9/4, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Chmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây mang đậm giá trị văn hóa, tôn giáo và truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, dịp mỗi gia đình, mỗi phum, sóc, sum họp, tưởng nhớ tổ tiên; cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và phát triển.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới các vị sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời, trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của các vị sư sãi, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đối với thành tựu chung của đất nước và của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Thủy thông tin, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, hơn 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer luôn là bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách.

Theo ông Thủy, Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để phát triển nông thôn mới hiện đại, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, bảo vệ bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long tăng cường thông tin, tuyên truyền và triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án, chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, dân số toàn tỉnh gần 3,4 triệu người, trong đó dân tộc Khmer hơn 353.000 người, chiếm hơn 10%. Đồng bào dân tộc Khmer có tinh thần đoàn kết và sống gắn bó với các dân tộc khác trong cộng đồng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia vào các hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể…

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các vị chức sắc, chức việc, Achar, người có uy tín.



Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách.