Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Côn Đảo

Người đàn ông bị phạt tiền, tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng không có hồ sơ lâm sản nên tịch thu toàn bộ số cây này.

Sáng 9/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (TPHCM) cho biết đơn vị đã kiểm tra, xử phạt và tịch thu 42 cây mai không có hồ sơ lâm sản.

2.jpg
42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 14h30 phút ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, Công an đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 đặc khu Côn Đảo đến kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc khu dân cư số 5.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng với tổng khối lượng 0,38 m³ đang được lưu giữ. Qua xác minh, làm việc, xác nhận số cây này thuộc sở hữu của ông Đ.V.T. (36 tuổi, ngụ khu dân cư số 5).

3.jpg
Một trong những cây mai vàng bị tịch thu tại nhà ông T.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết trước đó đã mua tổng cộng 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra Côn Đảo để chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc đã có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hành vi của ông T. được xác định vi phạm quy định theo khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Căn cứ các quy định hiện hành, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông T, với mức tiền phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng là tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết địa điểm kiểm tra và lập biên bản vụ việc không phải là vườn nhà của người dân.

Đây là sân trụ sở cũ của một đơn vị trên địa bàn Côn Đảo. Sau khi có trụ sở mới, phần lớn đơn vị đã chuyển đi, còn lại một số người ở lại, trong đó có ông T. Các cây mai được cắt ngọn, trồng trong chậu để ở sân trụ sở.

4.jpg
Những cây mai vàng bị tịch thu tại nhà ông T.

Theo ông Hậu, cây mai vàng phân bố nhiều trong rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo. Những cây mai rừng này có hoa và dáng đẹp nên được nhiều người ưa chuộng, tìm kiếm để làm cảnh. Đây chính là nguy cơ dẫn đến việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 19/6/2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo trước đây đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông NVY (SN 1993, cư trú tại Khu dân cư số 3) vì đã có hành vi tàng trữ 23 gốc cây mai có tổng trọng lượng 180 kg. Người này cũng bị phạt số tiền 3 triệu đồng và tịch thu 23 cây mai.

#43 cây mai vàng #Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo #khai thác trái phép #Côn Đảo

Xem thêm

Cùng chuyên mục