Ngoài khơi Philippines sắp đón bão, liệu có vào Biển Đông?

TPO - Sáng nay (9/4) một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), cách Philippines khoảng gần 3.000km, có thể mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay ATNĐ đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.

Đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương, sau NOKAEN, PENHA, NURI.

Dự báo, theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản. Đây là dạng đường đi điển hình theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông của nước ta.

Hiện tại cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão/ATNĐ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão này.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay số lượng bão có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao.

Ông Khiêm cho hay, kinh nghiệm theo dõi nhiều năm cho thấy, các giai đoạn ENSO chuyển pha ENSO như năm nay thường làm gia tăng tính biến động và khó dự báo của thời tiết.

Theo các dự báo hiện nay, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong năm 2026 có khả năng không nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4–7/2026, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 8–12/2026, số lượng bão có thể thấp hơn trung bình (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 9,6 cơn, trong đó khoảng 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền).

Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu hiện nay, quỹ đạo và thời điểm xuất hiện bão ngày càng khó dự báo chính xác, có thể xuất hiện các trường hợp bất thường, đặc biệt trong những năm chuyển pha ENSO, nhiệt độ mặt nước biển cao hơn trung bình có thể tạo điều kiện cho các cơn bão tăng cường độ nhanh hơn và gây mưa lớn hơn.