Khánh Hòa công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ

TPO - Sáng 9/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang.

Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho ông Lâm Đông.

Cũng tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Hà.

Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Hùng.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 30/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa mới.

Phùng Quang
