CSGT Hà Nội mở đường đưa hai người bị tai nạn lao động đi cấp cứu

TPO - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ, mở đường cho xe chở hai người bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Khoảng 17h30 ngày 7/4, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 gồm Đại úy Giáp Thanh Tùng và Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn đang làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Ngọc Hậu (lái xe taxi BKS 29H-975.XX).

Anh Hậu cho biết, trên xe đang chở hai người bị tai nạn lao động cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên do lưu lượng phương tiện đông, việc di chuyển của tài xế gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy Đội, đồng thời nhanh chóng cử Đại úy Giáp Thanh Tùng sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe taxi chở các nạn nhân di chuyển qua các tuyến đường đông đúc, bảo đảm an toàn và nhanh chóng tiếp cận bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và sự phối hợp hiệu quả của lực lượng CSGT tại các nút giao, hai người bị nạn đã được đưa đến bệnh viện an toàn, được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Qua trao đổi với tài xế, được biết chiều cùng ngày anh Hậu nhận cuốc xe tại khu vực Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội), chở hai người đàn ông là anh V.V.T (SN 1988) và anh A.T (SN 1990) bị tai nạn lao động do sự cố giàn giáo trong quá trình thi công.

Hành động kịp thời của tổ công tác không chỉ góp phần giúp người bị nạn đi cấp cứu kịp thời mà còn thể hiện tinh thần “gần dân nhất”, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.