Taxi đấu đầu xe tải trước chợ, 3 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa taxi và xe tải khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 9/4, anh N.H. (32 tuổi, trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển taxi, chở theo 2 hành khách di chuyển qua khu vực chợ Trường Xuân (xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng).

Khi đến trước chợ, taxi bất ngờ va chạm trực diện với xe tải mang biển số TPHCM. Cú tông mạnh khiến taxi bẹp dúm, dính chặt vào phần đầu xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau sự việc, người dân địa phương đã phá cửa taxi và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân cho biết, tài xế taxi tử vong tại chỗ, 2 hành khách ngồi phía sau bị thương và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.