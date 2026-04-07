Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ 2 tại Lâm Đồng quy tụ gần 500 người tham gia

Thái Lâm

Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần II quy tụ gần 500 người tham gia, trong đó gần 300 vận động viên tranh tài ở 8 nội dung. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của đoàn Quân khu 3, hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn giàu tính kỷ luật và đậm tinh thần thượng võ.

Sáng 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần II - năm 2026.

Theo ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 16 đoàn lân - sư - rồng xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước, tăng 6 đoàn so với lần tổ chức đầu tiên. Các đội tham dự đến từ tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Khánh Hòa, TPHCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Lâm Đồng. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của đoàn Quân khu 3, hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn giàu tính kỷ luật và đậm tinh thần thượng võ.

Đoàn lân Mai Hoa Thung.

Giải đấu có gần 500 người tham gia, gồm vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài. Trong đó, gần 300 vận động viên sẽ tranh tài ở 8 nội dung thi đấu, thời lượng mỗi bài thi từ 7 - 10 phút.

Các phần thi diễn ra từ sáng 8/4 đến tối 10/4 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ban tổ chức cho biết không gian thi đấu sẽ mở cửa miễn phí để người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, giải đấu không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp cho phong trào lân sư rồng cả nước mà còn góp phần tăng sức hút du lịch cho địa phương, thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Thái Lâm
#Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần II #Quân khu 3 #tranh tài #Lâm Đồng

