Đội tuyển châu Phi được thưởng xế hộp, đất đai nhờ tấm vé tham dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Các tuyển thủ CHDC Congo đang nhận những phần thưởng đặc biệt sau chiến tích giành vé dự World Cup 2026. Những phần thưởng gồm có tiền mặt, xe hơi và đất đai.

Tấm vé đến World Cup 2026 được đội tuyển châu Phi giành được sau chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở trận play-off liên lục địa, với pha lập công quyết định của Axel Tuanzebe, cựu hậu vệ MU, trong hiệp phụ.

Đây mới là lần thứ hai CHDC Congo góp mặt ở World Cup, sau lần đầu vào năm 1974 khi quốc gia này còn mang tên Zaire. Đó là cột mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này trở lại ngày hội lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ.

Sau khi đội tuyển trở về thủ đô Kinshasa, bầu không khí lễ hội nhanh chóng bao trùm. Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, còn các tuyển thủ được chào đón như những người hùng dân tộc.

Trong buổi tiếp đón chính thức, Tổng thống Félix Tshisekedi đã công bố gói tưởng thưởng lớn dành cho toàn đội và ban huấn luyện. Theo nhiều nguồn tin, các thành viên của đội tuyển CHDC Congo sẽ được trao đất, xế hộp hạng sang cùng tiền thưởng đáng kể để ghi nhận thành tích lịch sử này.

Cả nước CHDC Congo xuống đường mừng đội tuyển trở về

Phần thưởng lớn không chỉ phản ánh giá trị của tấm vé World Cup, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ từ chiến công của đội tuyển trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Việc CHDC Congo đoạt vé dự World Cup đã tạo ra làn sóng phấn khích trên khắp cả nước, mang đến một khoảnh khắc đoàn kết hiếm hoi cho người dân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bất ổn và xung đột.

Việc được thưởng lớn chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ CHDC Congo trước hành trình tại World Cup 2026. Tuy nhiên, với người hâm mộ nước này, giá trị lớn nhất có lẽ không chỉ nằm ở tiền bạc hay hiện vật. Sau 52 năm chờ đợi, đội tuyển của họ cuối cùng cũng trở lại bản đồ World Cup, theo cách đủ để cả đất nước có thêm niềm tin và niềm tự hào.

Cầu thủ CHDC Congo xin 'đặc ân' cho CĐV

Không muốn 1 CĐV bị bỏ lại, các tuyển thủ CHDC Congo đã xin tổng thống hỗ trợ tối đa để CĐV có tên Lumumba Vea được cùng đội dự World Cup 2026. Đây là CĐV rất nổi tiếng của Congo. Anh luôn giơ tay và đứng bất động suốt cả trận để cổ vũ đội tuyển.
Hồi tháng 1 anh nói mình giữ nguyên tư thế để “truyền sức mạnh” cho cầu thủ. Ngay trước trận play-off World Cup với Jamaica, Lumumba Vea đã cố xin visa để sang Mexico, nhưng không kịp nên phải ở lại Kinshasa. Lần này, các cầu thủ đã công khai đề nghị đưa anh tới World Cup 2026.

