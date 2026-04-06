Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lộ diện CLB vô địch sớm nhất châu Âu mùa giải 2025/26

Đặng Lai

TPO - PSV Eindhoven vừa đăng quang giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2025/26 theo cách không thể ấn tượng hơn. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Peter Bosz thiết lập kỷ lục mới về thời điểm đăng quang sớm nhất lịch sử giải VĐQG Hà Lan và họ cũng là CLB vô địch sớm nhất ở các giải hàng đầu châu Âu mùa bóng năm nay.

gettyimages-2259425200.jpg
Đội bóng của Perisic vô địch sớm 5 vòng

Ở vòng đấu thứ 29 vừa diễn ra vào tối 5/4, Feyenoord đã hòa 0-0 với Volendam. Như vậy, đội bóng của Van Persie không thể rút ngắn cách biệt với PSV. Họ bị PSV trên ngôi đầu bỏ xa tới 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Trận hòa của Feyenoord đã giúp PSV lên ngôi sớm.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự vượt trội rõ rệt của thầy trò HLV Peter Bosz. Sau 29 vòng đấu, PSV giành 23 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 4 trận, ghi tới 82 bàn thắng. Khoảng cách 17 điểm so với Feyenoord khi mùa giải chỉ còn 5 vòng là đủ để biến phần còn lại của cuộc đua thành thủ tục. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp PSV bước lên ngôi vương ở giải VĐQG Hà Lan, đánh dấu giai đoạn thống trị đáng nể của đội bóng này.

Trước khi đăng quang, PSV đã tự mở đường cho mình bằng màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Utrecht. Trong trận đấu đó, đội chủ sân Philips từng bị dẫn 0-2, rồi để đối thủ gỡ 3-3 ở phút 82. Tuy nhiên, Couhaib Driouech đã lên tiếng với bàn thắng quyết định ở phút 90+4, mang về chiến thắng 4-3. Chính 3 điểm ấy đã đẩy Feyenoord vào thế buộc phải thắng Volendam, nhưng đội bóng của Van Persie rốt cuộc không làm được.

afp-a6rc42p.jpg

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 27 trong lịch sử PSV, qua đó giúp đội bóng thành Eindhoven tiếp tục củng cố vị thế nhất nhì bóng đá Hà Lan, chỉ xếp sau Ajax về số lần lên ngôi. Đáng chú ý hơn, PSV đã tự phá chính kỷ lục của mình. Trước đó, họ từng là đội vô địch sớm nhất Eredivisie khi đăng quang vào ngày 8/4/1978. Lần này, PSV làm được điều đó từ ngày 5/4/2026.

Tính trong số 20 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Séc... (chỉ tính các nước theo thể thức mùa giải vắt năm), PSV là đội vô địch sớm nhất. Ngai vàng Ngoại hạng Anh chưa có chủ, Bundesliga gần như chắc chắn thuộc về Bayern nhưng chưa chính thức, tương tự như vậy là các giải vô địch khác... Chi tiết này càng cho thấy sự thống trị của chức vô địch của PSV.

#PSV Eindhoven #vô địch Hà Lan #PSV #Ajax #Van Persie #Hà Lan #Ngoại hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục