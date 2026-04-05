Vòng 17 LPBank V.League 2025/26: Hà Nội FC gây thất vọng, lộ diện ứng viên vô địch

TPO - Chiến thắng huỷ diệt 5-1 trước SHB Đà Nẵng cho thấy sức mạnh khó cản của Công an Hà Nội trong cuộc đua ở vô địch LPBank V.League 2025/26. Đội bóng của HLV Mano Polking đang hội đủ các yếu tố để có thể lần 2 bước lên đỉnh vinh quang.

Công an Hà Nội đang nhiều cơ hội để lần 2 vô địch V.League

Ai cản được Công an Hà Nội?

Thế trận một chiều Công an Hà Nội tạo ra trước SHB Đà Nẵng tại Hàng Đẫy là kịch bản không quá bất ngờ. Một bên đang hừng hực khí thế và vào "phom", một bên đang trầy trật trong cuộc đua giành vé trụ hạng.

Cú "đúp" của Đình Bắc là một trong những điểm nhấn ở trận đấu này. Nó cho thấy sự nỗ lực của tiền đạo tuyển U23 Việt Nam khi trở về CLB, phải cạnh tranh với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam.

Sức mạnh thực sự của Công an Hà Nội dù vậy lại đến từ đội hình cân bằng 3 tuyến, với những ngôi sao bậc nhất tập trung trên hàng tấn công. Sự xuất hiện của ông Mano Polking có thể nói là mảnh ghép giúp Công an Hà Nội trở nên hoàn hảo. Nếu trước đây họ luôn bị đánh giá là một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết bởi không có một thuyền trưởng đủ tầm thì nay, Công an Hà Nội thể hiện bộ mặt rất khác.

Họ đánh bại một cách thuyết phục những đối thủ ở tốp đầu, thường xuyên áp đặt cuộc chơi nhờ hàng tiền vệ cơ động, giàu sáng tạo. Với kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng lớn như Thái Lan, HLV Mano Polking biết cách để phát huy khả năng của những ngôi sao trong đội hình như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip hay Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức...

Mùa giải năm nay, Công an Hà Nội còn vượt trội các đối thủ khi sở hữu 2 mũi nhọn đặc biệt nguy hiểm, Alan và Leonardo Artur. Chỉ riêng 2 ngoại binh này đã đóng góp 22 bàn thắng cho Công an Hà Nội ở V.League.

Với cách biệt 9 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel, Công an Hà Nội đang có nhiều cơ hội để lần 2 đăng quang chức vô địch.

Thất vọng CLB Hà Nội, lo cho PVF-CAND

Trên sân Pleiku chiều 5/4, cầu thủ trẻ Văn Thuận đã trở thành "cứu tinh" cho HLV Vũ Tiến Thành trong ngày trở lại đội bóng cũ cùng Ninh Bình. Dù được đánh giá cao hơn, Ninh Bình bất ngờ để HAGL phá lưới ngay đầu hiệp 1.

Trong phần thời gian còn lại, đội bóng cố đô Hoa Lư chơi bế tắc dù sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn đối thủ. Có vẻ như HLV Vũ Tiến Thành chưa đủ thời gian để thích ứng với đội bóng mới vốn giàu tham vọng.

Ninh Bình chỉ tìm được bàn gỡ hoà với pha đá phạt 11m thành công của Geovane Magno ở hiệp 2. Phút 84, Văn Thuận để lại dấu ấn cá nhân với pha đi bóng kỹ thuật ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm cực hiểm đánh bại Trung Kiên để đem về 3 điểm cho đội khách. Kết quả này giúp Ninh Bình duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, kém Thể Công Viettel 4 điểm.

Gây thất vọng nhất trong cuộc đua ở tốp đầu có lẽ là CLB Hà Nội, đội đã bất ngờ thua 0-1 Hải Phòng trong chuyến làm khách tại Lạch Tray. HLV Harry Kewell đang đối diện mùa giải khó khăn và có lẽ phải chuẩn bị tinh thần để làm lại ở mùa giải mới.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, mọi ánh mắt lúc này dồn vào PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá và HAGL. Trong số này, PVF-CAND có phần thất thế cả về lực lượng và kinh nghiệm. Với việc được "đôn" lên V.League nhờ sự rút lui của Trường Tươi Đồng Nai, PVF-CAND có vẻ như chưa có sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc đua khốc liệt ở đấu trường cao nhất.

Cũng trong cảnh khó khăn như PVF-CAND, đây là một mùa giải nữa SHB Đà Nẵng sẽ phải chờ tới những vòng đấu cuối để biết chắc có trụ hạng hay không. Từng là thế lực ở V.League, SHB Đà Nẵng có lẽ không nghĩ có lúc lại trải qua những mùa giải liên tiếp chật vật nơi nhóm cuối.

Với 15 điểm, HAGL hiện chỉ hơn 2 đội cuối bảng SHB Đà Nẵng và PVF-CAND 3 điểm. Tình thế hoàn toàn có thể đảo ngược nếu đội bóng của bầu Đức không nỗ lực ở những vòng đấu cuối. Tương tự, Thanh Hoá (16 điểm) sẽ phải chờ đợi phép màu để tiếp tục giữ được suất thi đấu V.League mùa sau. Chiến thắng 4-0 của Thanh Hoá trước Công an TPHCM xứng đáng là "địa chấn" ở vòng 17, mở ra hy vọng cho đội bóng xứ Thanh.