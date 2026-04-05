Đánh bại Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

Trọng Đạt
TPO - Tối 5/4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã đánh bại đàn em Trương Vinh Hiển để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Hanoi Cup 2026.

Trận chung kết diễn ra trong bầu không khí sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Thủ đô. Không nằm ngoài dự đoán, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu đã giúp Hoàng Nam kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Ngay từ set 1, Hoàng Nam nhập cuộc chủ động, sớm tạo lợi thế dẫn điểm. Dù Vinh Hiển có thời điểm vươn lên dẫn 5-2, tay vợt sinh năm 1997 nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những pha điều bóng chính xác và các cú đánh uy lực, khép lại set đấu với tỷ số 11-5.

Kịch bản tương tự lặp lại ở set 2 khi Vinh Hiển tiếp tục dẫn trước 5-2. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Hoàng Nam gỡ hòa 5-5, trước khi tạo ra chuỗi điểm quyết định. Một pha trái tay hoàn hảo đã giúp anh vượt lên 7-6, từ đó duy trì lợi thế để kết thúc set với tỷ số 11-6, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 (11-5, 11-6).

Chiến thắng này đánh dấu danh hiệu đơn nam thứ hai của Hoàng Nam trên hệ thống PPA Asia Tour, sau chức vô địch tại Hàng Châu vào tháng 11/2025. Trên hành trình đăng quang năm nay, anh đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Christian Alshon (hạt giống số 4 thế giới) ở vòng 1/8 và Dylan Frazier (hạng 12 thế giới) tại bán kết.

Về phía Vinh Hiển, dù không thể tạo nên bất ngờ ở trận chung kết, tay vợt sinh năm 2004 vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh gây tiếng vang khi lần lượt vượt qua Mitchell Hargreaves và đặc biệt là chiến thắng trước Federico Staksrud, hạt giống số 2 thế giới, để giành quyền vào chung kết.

