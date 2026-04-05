Văn Thuận 'đỡ lưng' cho ông Vũ Tiến Thành, Ninh Bình ngược dòng trên sân Pleiku

Như vậy, HAGL không thể gây bất ngờ trước Ninh Bình cho dù đang có phong độ tốt hơn. Đội bóng phố Núi thua ngược 1-2 và chôn chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League.
Ngược lại, Ninh Bình cắt được mạch 5 trận liên tiếp không thắng ở V-League để giữ vững vị trí thứ 3 với 31 điểm.
90+5': HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng các tình huống phối hợp của họ rất thiếu chính xác.
84': Nhận bóng bên cánh phải của Ninh Bình, Lê Văn Thuận xử lý bằng chân trái cực hay. Anh ngoặt bóng ngang trước khi tung cú cứa lòng đưa bóng về góc xa khiến thủ môn Trung Kiên bó tay chịu thua. 2-1 cho Ninh Bình.
80': Geovane cố gắng sút xa vào góc gần bên cánh phải của Ninh Bình, nhưng bóng đi không chính xác.
75': HAGL phản công nhanh, Minh Tâm chuyền dài chính xác cho Ryan Hà băng lên và có cơ hội đối mặt với thủ môn Ninh Bình. Tuy nhiên, số 77 đẩy bóng quá dài và Văn Lâm băng ra bắt gọn bóng.
69': Trên chấm 11m, Geovane lạnh lùng đánh lừa Trung Kiên, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình.
68': Sau khi tham khảo tổ VAR và trực tiếp xem lại video, trọng tài Anh Đức quyết định thổi phạt đền cho Ninh Bình.
64': Văn Thuận đi bóng tốc độ vào vòng cấm HAGL và bị hậu vệ chủ nhà đưa chân ra cản ngã. Trọng tài chính Đỗ Anh Đức không thổi phạt, nhưng tổ VAR vào cuộc yêu cầu ông xem lại video.
60': Đội khách vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong hiệp 2. HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa tung thêm ngoại binh vào sân.
55': Những phút đầu hiệp 2 đang bị "xé vụn" vì các tình huống phạm lỗi của hai đội. Chưa bên nào có tình huống phối hợp dứt điểm nguy hiểm.
50': Du Học nằm sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm của Văn Thuận. VAR vào cuộc ngay sau đó, nhưng xác định lỗi của cầu thủ Ninh Bình không phải nhận thẻ đỏ.
Hiệp 1 diễn ra khá căng thẳng. Ninh Bình là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng HAGL có nhiều cơ hội hơn và sớm vượt lên dẫn trước 1-0.
45': Trong ít phút cuối hiệp 1, Thành Trung và Bảo Toàn liên tục bị các cầu thủ HAGL phạm lỗi khi cố gắng đưa bóng ra cánh trái.
39': Sau khoảng 3 phút kiểm tra, tổ VAR xác định trọng tài biên đã chính xác và giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng của Du Học.
36': Ninh Bình mắc sai lầm bên cánh trái, các cầu thủ HAGL phối hợp nhanh và căng ngang vào cho Du Học đệm bóng ghi bàn cận thành. Tuy nhiên, trọng tài biên phất cờ việt vị và VAR phải vào cuộc kiểm tra.
30': Ninh Bình đang đẩy cao đội hình áp sát nhanh trên phần sân HAGL và cố gắng đưa bóng vào vòng cấm để dứt điểm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo thêm cơ hội ghi bàn nào.
24': Ninh Bình có cơ hội ghi bàn đầu tiên từ đầu trận, nhưng pha đánh đầu cận thành của Trần Bảo Toàn lại đưa bóng đi thẳng vào xà ngang HAGL. Rất đáng tiếc cho đội khách.
21': Một cầu thủ Ninh Bình vừa ngã trong vòng cấm HAGL, nhưng trọng tài xua tay xác định không có lỗi. VAR cũng không vào cuộc.
16': Ninh Bình đang chơi rất bế tắc. Việc thiếu vắng Hoàng Đức và chỉ dùng một ngoại binh khiến đội khách không thể áp đặt lối chơi lên HAGL.
11': Từ đợt tấn công bên cánh trái của HAGL, bóng được tạt vào chính xác cho Đình Lâm băng xuống đệm lòng một chạm tung lưới Văn Lâm. 1-0 cho HAGL.
6': Cao Hoàng Minh xử lý bóng khéo léo trước vòng cấm Ninh Bình trước khi tung cú sút xa hiểm hóc khiến Văn Lâm bó tay. Tuy nhiên, bóng đập trúng xà ngang đội khách bật ra ngoài.
Ở trận này, Ninh Bình chỉ sử dụng một ngoại binh ở đội hình xuất phát là Geovane. Đây là quyết định khá khó hiểu của HLV Vũ Tiến Thành, đặc biệt khi ông trao cơ hội cho hai cầu thủ trẻ là Trần Thành Trung và Nguyễn Quốc Việt.
Ở vòng gần nhất, HAGL đã có màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc trên sân đội bét bảng SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, họ để mất điểm đầy đáng tiếc ở phút 90+7 và bỏ lỡ cơ hội bứt phá lên nhóm an toàn.
Trước vòng 17 V-League, HAGL chỉ có 15 điểm, đứng thứ 11 và hơn hai đội “bét bảng” đúng 3 điểm. Chỉ cần một cú sảy chân, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF-CAND, Đà Nẵng hay Thanh Hóa giành chiến thắng, HAGL hoàn toàn có thể rơi vào thế nguy hiểm.
Điểm tích cực là dù có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đặc biệt sau sự ra đi của HLV Vũ Tiến Thành, HAGL vẫn duy trì được sự ổn định về tâm lý. Thậm chí, đội bóng phố Núi còn cho thấy sự thoải mái và quyết tâm lớn hơn. Lối chơi “biết mình, biết người” đang giúp họ trở thành đối thủ không dễ bị đánh bại.
Tiếp đón Ninh Bình FC, HAGL hướng đến chiến thắng đầu tiên sau 3 trận không thắng. Đáng chú ý, lần gần nhất họ thắng trận ở V-League cũng chính là trước Ninh Bình FC, trong trận đấu lượt đi giữa hai đội vào ngày 7/2.
Khác với HAGL, Ninh Bình không phải lo trụ hạng. Tuy nhiên, đội bóng cố đô cũng hết hy vọng đua vô địch sau chuỗi trận đáng quên vừa qua. Tính riêng ở V-League, Ninh Bình đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng – trong đó có đến 4 trận thua. Cũng vì kết quả này, họ quyết định đưa HLV Vũ Tiến Thành – người vốn đang làm giám đốc kỹ thuật ở HAGL về dẫn dắt đội bóng.
Trận đấu chiều nay vì thế thêm phần thú vị. HAGL quyết thắng để đua trụ hạng, nhưng người cũ của họ - HLV Vũ Tiến Thành sẽ phải tìm cách để ngăn cản điều đó.
