Thua đội tuyển châu Âu trên sân nhà, Indonesia thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu

TPO - Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Marin Petkov đã giúp Bulgaria giành chiến thắng quý giá 1-0 trước Indonesia trong trận chung kết FIFA Series. Thất bại ngay tại sân vận động Gelora Bung Karno khiến Indonesia lỡ cơ hội giành chức vô địch giải đấu của FIFA.

FIFA Series đang ở năm thứ 2 tổ chức. Giải đấu này diễn ra giữa các đội tuyển quốc gia từ các liên đoàn khác nhau. Dù được FIFA công nhận nhưng ý nghĩa của nó phần lớn vẫn là giao hữu.

Dù vậy, trong bối cảnh “đói” danh hiệu nhiều thập kỷ, đội tuyển Indonesia vẫn rất đầu tư vào sự kiện này, đặc biệt khi họ là chủ nhà. Trận bán kết, Indonesia đã thắng St. Kitts và Nevis 4-0 và họ tràn đầy tự tin vào chung kết gặp Bulgaria.

Về lý thuyết, Bulgaria mạnh hơn Indonesia. Đội tuyển này đứng thứ 87 trên BXH FIFA. Dù về cá nhân, Indonesia không hề thua kém Bulgaria, thậm chí có phần nhỉnh hơn nhưng về lối chơi chung, đại diện châu Âu vẫn ăn khớp với nhau hơn. Với một vài nhân tố nổi bật như Hristiyan Petrov chơi cho Heerenveen, Martin Georgiev khoác áo AEK Athens hay Rosen Bozhinov đầu quân cho Pisa, đội tuyển Bulgaria đã tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ trong hiệp 1.

​​Indonesia chật vật chống đỡ sức ép từ đội khách và tới phút 34, khác biệt đã đến. Trọng tài cho Bulgaria được hưởng phạt đền. Tiền đạo Marin Petkov bình tĩnh đánh bại Emil Audero để đưa Bulgaria vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, HLV Herdman tung Ivar Jenner vào sân thay cho Ramadhan. Sau đó là sự xuất hiện của những Elkan Baggott và Eliano Reijnders. Sức tấn công của chủ nhà là tốt hơn nhưng độ sát thương trong các pha phối hợp vẫn không cao.

Cơ hội tốt nhất của Indonesia đến từ Ole Romeny ở phút 72. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Oxford United lại đi chệch xà ngang. Với quá ít cơ hội tạo ra, Indonesia đành chấp nhận thua 0-1. Họ chứng kiến Bulgaria đăng quang FIFA Series ngay tại chảo lửa Bung Karno. Sau giải đấu này, thầy trò HLV Herdman sẽ chuẩn bị cho ASEAN Hyundai Cup 2026, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 7.