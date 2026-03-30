Chung kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2026

Chiều ngày 29/03, Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi Vietnam International Challenge 2026 đã chính thức khép lại sau những trận chung kết kịch tính. Sự kiện không chỉ là đấu trường đỉnh cao của hơn 300 VĐV quốc tế mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Ciputra Hanoi trong việc kiến tạo một cộng đồng sống khỏe và cổ vũ tích cực cho nền thể thao nước nhà.

Những màn so tài đối kháng kịch tính

Nhà thi đấu Xuân Đỉnh đã không còn một chỗ trống khi khán giả Thủ đô đổ về chứng kiến sự lên ngôi của các tay vợt xuất sắc nhất. Ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ Richie Duta Richardo (Indonesia) đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để giành chức vô địch. Trong khi đó, tay vợt Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (Ấn Độ) đã đăng quang ngôi vị cao nhất nội dung đơn nữ sau những pha bứt phá ngoạn mục. Những cái tên như Gronya Somerville (Australia), Josephine Wu (Canada) hay cặp đôi Huang Tsung-I và Lin Ting-Yu cũng đã để lại dấu ấn đậm nét với những chiến thắng thuyết phục.

Sứ mệnh đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Với hơn 800 VĐV đăng ký và 325 tay vợt được tuyển chọn từ các cường quốc cầu lông, giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định uy tín chuyên môn vượt trội. Đối với Ciputra Hanoi, việc duy trì sự ủng hộ cho giải đấu trong suốt nhiều năm không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là tâm huyết đóng góp cho sự phát triển bền vững của cầu lông Việt Nam, tạo điều kiện cho các VĐV trong nước được cọ xát với môi trường quốc tế ngay tại sân nhà.

Đô thị xanh, sống khỏe và bền vững

Thành công của giải đấu là mảnh ghép hoàn chỉnh trong bức tranh về một đô thị quốc tế mà Ciputra Hanoi đang xây dựng. Tại đây, tiêu chuẩn sống không chỉ dừng lại ở hạ tầng đẳng cấp, mà còn nằm ở sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên, giữa cuộc sống hiện đại và rèn luyện thể chất.

Đại diện phía Ciputra Hanoi chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Thông qua việc ủng hộ các sự kiện lớn thường niên như Giải cầu lông quốc tế Vietnam Challenge, Ciputra Hanoi mong muốn lan tỏa cảm hứng về lối sống xanh, sống khỏe, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Hà Nội năng động, mến khách với bạn bè quốc tế.”

Khép lại giải đấu, những ấn tượng đẹp về chuyên môn và sự hiếu khách của người dân Thủ đô sẽ còn đọng lại mãi. Ciputra Hanoi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, đưa Thủ đô trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện thể thao quốc tế, cùng xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.