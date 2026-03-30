Truyền thông Trung Quốc đánh giá thấp U23 Việt Nam trước trận cuối gặp chủ nhà

TPO - Ngày mai (31/3), trận đấu cuối cùng của giải giao hữu CFA China 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra. Tờ Sohu đã có bài viết nhận định về sức mạnh của 2 đội.

Đầu tiên, ấn phẩm này khẳng định sau 2 trận hòa (2-2 với U23 Thái Lan và 1-1 với U23 Triều Tiên), chủ nhà U23 Trung Quốc chưa thực sự làm hài lòng NHM. “Trong 2 vòng đầu, màn trình diễn của đội tuyển U23 quốc gia là khá tầm thường. Họ không giành được chiến thắng nào và chỉ có 2 trận hòa”.

2 điểm ít ỏi không làm hài lòng giới mộ điệu. Do vậy U23 Trung Quốc sẽ phải quyết tâm vượt qua U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng. “Đối đầu với một đội tuyển U23 Việt Nam mạnh mẽ trong trận cuối, U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ chuẩn bị đội hình mạnh nhất, hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải.

Xét về sức mạnh tổng thể, U23 Trung Quốc mạnh hơn U23 Việt Nam. Họ đã gặp Việt Nam tại Cúp U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay và giành chiến thắng 3-0. Điều này mang lại cho họ lợi thế tâm lý đáng kể. Trong khi đó U23 Việt Nam mang sang đây đội hình gồm những cầu thủ dưới 21 tuổi. Về tổng thể, họ không thực sự mạnh như lứa cầu thủ từng dự giải U23 hồi đầu năm”.

U23 Trung Quốc đang đứng thứ 2 tại giải, dưới U23 Thái Lan

Tuy nhiên, Sohu cũng khẳng định rằng không vì thế mà chủ nhà có quyền chủ quan. Thứ nhất, bản thân U23 Trung Quốc cũng yếu hơn so với lực lượng từng vào chung kết châu Á.

“Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các cầu thủ chủ chốt của đội tuyển U23 đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia (9 người), khiến đội hình hiện tại về cơ bản là đội dự bị. Thi đấu với đội hình thiếu hụt trước Việt Nam đòi hỏi sự thận trọng cao hơn”, ấn phẩm xứ tỷ dân viết.

Thứ 2, tuyển U23 Trung Quốc vừa mất quân bài chủ lực Xiang Yuwang. Cầu thủ này đã ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan nhưng bị chấn thương và sẽ không ra sân trước U23 Việt Nam. Vì vậy, những gương mặt còn lại trong đội tuyển vẫn phải nỗ lực hết mình ở trận cuối, vì chỉ có thắng thì họ mới có hy vọng vô địch giải giao hữu CFA China 2026.