Giá trị kim tiền của trận đấu sinh tử giữa Ý và Bosnia

Khanh Kiều
TPO - Giấc mơ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn đang ám ảnh người hâm mộ bóng đá Ý sau những lần lỡ hẹn đầy cay đắng. Với "Azzurri", tấm vé đến World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn là chìa khóa tháo gỡ những áp lực tài chính đang đè nặng lên Liên đoàn Bóng đá Ý.

Đội tuyển Ý.

Việc giành vé dự tham dự World Cup là niềm vinh dự, niềm vui cho một thế hệ chưa từng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng trận đấu Bosnia và Ý còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Đó là vấn đề về tài chính và ngân sách; xét cho cùng, bóng đá là một ngành công nghiệp và ngay cả các liên đoàn cũng phải tuân thủ những ràng buộc nhất định.

Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã kết thúc kỳ báo cáo tài chính gần nhất với khoản lỗ. Nhưng như Chủ tịch Gravina cũng đã nhắc lại, tình hình sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc họ có giành vé dự World Cup hay không. Vậy trận đấu Bosnia-Ý mang lại giá trị kinh tế bao nhiêu cho Ý? Theo tờ La Gazzetta dello Sport ước tính, con số này rơi vào khoảng 30 triệu euro.

Các hình phạt do nhà tài trợ áp đặt

Các hợp đồng tài trợ mà FIGC đã ký kết trong những năm gần đây (với sự gia tăng mạnh mẽ, từ 42 triệu euro trong chu kỳ 2015-2018 lên khoảng 70 triệu euro trong chu kỳ 2023-2026) chứa đựng các điều khoản quan trọng, bao gồm cả các điều khoản tích cực và, trên hết, các điều khoản tiêu cực tùy thuộc vào việc đội tuyển có đủ điều kiện tham dự World Cup hay không. Cụ thể, nếu đội tuyển không đủ điều kiện, mức lỗ mà FIGC phải chịu sẽ là 9,5 triệu euro.

Số lượng áo đấu đã bán

Ngoài các thỏa thuận tài trợ thương mại, không thể bỏ qua việc chuyển từ Puma sang Adidas làm nhà tài trợ trang phục; ở đây cũng có sự gia tăng đáng kể không chỉ về phí cơ bản (hiện ở mức 30-35 triệu euro), mà còn cả tiền bản quyền trên các sản phẩm bán ra (11 triệu euro vào năm 2024). Đối với FIGC, thị trường Mỹ rất quan trọng, và việc giành vé tham dự World Cup sẽ đảm bảo thêm 10 triệu euro tiền thưởng và doanh thu.

Tiền thưởng của FIFA

Cuối cùng, việc tham gia World Cup đảm bảo cho các liên đoàn một khoản tiền thưởng tham gia tỷ lệ thuận với kết quả của họ. Khoản tiền thưởng này, kết hợp với chi phí chuẩn bị, lên tới khoảng 9 triệu euro, tăng lên 11 triệu euro nếu đội bóng vượt qua vòng bảng, 14 triệu euro cho vòng tứ kết, 18 triệu euro cho vòng bán kết và 45 triệu euro cho đội vô địch giải đấu.

Chính vì thế, trận đấu với Bosnia không đơn thuần là cuộc chiến trên sân cỏ. Đây còn là bước ngoặt mang tính sống còn về mặt kinh tế đối với bóng đá Ý. Kết quả của trận đấu này có thể định hình ngân sách, chiến lược phát triển, thậm chí là tương lai dài hạn của cả một nền bóng đá từng đứng trên đỉnh thế giới.

Khanh Kiều
