Nhận định Đức vs Ghana, 1h45 ngày 31/3: Đánh nhanh thắng gọn

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Ghana, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đức đang đạt phong độ cao với chuỗi chiến thắng ấn tượng, trong khi Ghana sa sút rõ rệt và đứng trước thử thách lớn khi chạm trán “Cỗ xe tăng” trong màn tổng duyệt trước World Cup 2026.

Nhận định trước trận Đức vs Ghana

Trên bảng xếp hạng FIFA, Đức vẫn thuộc nhóm đội tuyển hàng đầu thế giới, trong khi Ghana đang chật vật tìm lại vị thế tại châu Phi. Sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp khiến màn so tài tại MHPArena nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Đức bước vào trận đấu này với phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng 6 trận liên tiếp. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann không chỉ duy trì chuỗi thắng mà còn thể hiện sự chắc chắn nơi hàng thủ, với 4/5 trận giữ sạch lưới ở vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, trận thắng 4-3 trước Thụy Sĩ gần đây cho thấy “Cỗ xe tăng” cũng sở hữu khả năng bùng nổ mạnh mẽ trên hàng công, đặc biệt khi Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn và 2 kiến tạo.

Việc được chơi trên sân nhà tiếp tục là lợi thế lớn cho Đức, nhất là khi họ đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình hướng tới World Cup 2026. Dù có thể xoay tua lực lượng, sức mạnh chiều sâu đội hình vẫn giúp họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Ghana lại đang trải qua giai đoạn đáng quên. Đội bóng của HLV Otto Addo vừa thảm bại 1-5 trước Áo, đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp. Điều đáng lo hơn là sự sụp đổ trong hiệp hai, khi họ để thủng lưới tới 4 bàn chỉ sau giờ nghỉ.

Việc không tham dự CAN 2025 khiến Ghana thiếu đi sự cọ xát cần thiết, và phong độ hiện tại cho thấy họ chưa sẵn sàng cho sân chơi lớn. Trước một Đức đang đạt phong độ cao, mục tiêu thực tế của đại diện châu Phi có lẽ chỉ là cải thiện màn trình diễn và hạn chế bàn thua.

Phong độ và thành tích đối đầu Đức vs Ghana

Phong độ của Đức đang rất ấn tượng với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có nhiều trận thắng đậm và giữ sạch lưới. Họ cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ, đồng thời sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến.

Ngược lại, Ghana đang sa sút rõ rệt với 3 thất bại liên tiếp, thủng lưới tới 7 bàn trong chuỗi trận này. Hàng thủ lỏng lẻo cùng khả năng chống chịu kém trước các đội mạnh là vấn đề lớn.

Hai đội không thường xuyên gặp nhau trong những năm gần đây, nhưng với tương quan hiện tại, Đức hoàn toàn vượt trội. Nếu chơi đúng phong độ, đội chủ nhà đủ khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra cách biệt lớn.

Thông tin lực lượng Đức vs Ghana

Đức nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình khi Lennart Karl có thể được trao cơ hội đá chính lần đầu. Nick Woltemade dự kiến lĩnh xướng hàng công thay Kai Havertz, trong khi Pascal Gross và Anton Stach có thể xuất phát ở tuyến giữa. Hàng thủ có thể chứng kiến sự góp mặt của Antonio Rudiger và Malick Thiaw.

Bên phía Ghana, bộ khung quen thuộc với Thomas Partey, Jordan Ayew và Antoine Semenyo nhiều khả năng tiếp tục ra sân. Ở hàng thủ, Gideon Mensah và Marvin Senaya có thể được trao cơ hội đá chính nhằm cải thiện sự chắc chắn.