Ba Đình vô địch HBC 2026 – Dấu ấn mùa giải thăng hoa cùng VNPAY

Chặng thi đấu đầu tiên của Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2026 (VBC 2026) khép lại với chức vô địch Hanoi Pro-Am Basketball Championship brought by VNPAY (HBC) 2026 gọi tên Ba Đình sau chiến thắng 82–74 trước 3F Galaxy by BDA & GISA. Đây là cái kết trọn vẹn cho hành trình ba năm liên tiếp góp mặt tại Chung kết – lần này, họ bước lên đỉnh cao với một danh hiệu thuyết phục.

Trận chung kết HBC 2026 với hơn 1.300 khán giả tại sân.

Trận Chung kết tái hiện cuộc đối đầu tại trận tranh cúp HBC 2025 – nơi Ba Đình từng thất bại sát nút 77–78. Một năm sau, hai đội gặp lại nhau ở điểm cuối hành trình, nhưng thế trận đã thay đổi. Ba Đình nhập cuộc chủ động, kiểm soát tốt nhịp độ và duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù 3F Galaxy cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với chuỗi run 10–0 ở giữa hiệp 4, rút ngắn tỷ số xuống 74–78, nhưng ở thời khắc quyết định, kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã lên tiếng. Cú ném mid-range của Matt Van Pelt khi trận đấu còn 37 giây đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng, trước khi Ba Đình ấn định chiến thắng 82–74.

Chức vô địch của Ba Đình được xây dựng trên nền tảng thi đấu đồng đều: Michael Soy (18 điểm) giành danh hiệu MVP, trong khi Hoàng Thế Hiển (14 điểm, 13 rebounds) và Raymond Miller (17 điểm, 17 rebounds) tạo nên thế trận vững chắc dưới bảng rổ. Sau nhiều lần lỡ hẹn, họ khép lại hành trình với vị thế cao nhất – không còn về nhì, chỉ còn nhà vô địch.

Matt Van Pelt trong màu áo Ba Đình.

Ba Đình ăn mừng chiến thắng ngay lúc tiếng còi chung cuộc cất lên.

Ở trận tranh hạng Ba, tuyển Hà Nội vượt qua Hidden Dragons với tỷ số 88–74 nhờ khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả trong nửa sau, qua đó giành tấm huy chương đồng sau một mùa giải giàu dấu ấn.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HBC 2026 tiếp tục ghi nhận những bước tiến rõ rệt về tổ chức và vận hành. Mỗi ngày thi đấu thu hút hơn 1.000 khán giả đến sân cùng trên 100.000 lượt xem trực tiếp, phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải đấu. Đặc biệt, từ vòng Tứ kết, hệ thống Instant Replay System (IRS) do MK Vision phát triển đã được đưa vào vận hành với 8 camera đa góc quay, hỗ trợ trọng tài xử lý tình huống với độ chính xác cao, đồng thời nâng cao tính minh bạch và mở ra hướng tiếp cận mới trong phân tích thi đấu.

Khán giả hòa cùng nhịp độ trận đấu.

Nếu VBC 2025 kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam, thì mùa giải 2026 chuyển hướng về những giá trị nền tảng với cảm hứng từ ba yếu tố Đất – Nước – Lửa. Trong đó, HBC 2026 lấy “Đất” làm trung tâm, gắn với Hà Nội – vùng đất phù sa được bồi đắp qua hàng nghìn năm, tượng trưng cho sự bền bỉ, ổn định và nuôi dưỡng. Chính những giá trị này cũng phản chiếu hành trình của Ba Đình – một tập thể kiên định, tích lũy và hoàn thiện để chạm tới đỉnh cao.

Được tổ chức bởi New Sports, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY – Nhà tài trợ Danh xưng của giải đấu, HBC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ thống VBC như một nền tảng phát triển bóng rổ bán chuyên tại Việt Nam. Sự hiện diện của VNPAY không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm khán giả thông qua các giải pháp thanh toán hiện đại, mà còn thể hiện rõ định hướng gắn kết giữa công nghệ và thể thao.

Qua đó, VNPAY – Nhà tài trợ Danh xưng chính đồng hành cùng Hanoi Pro-Am Basketball Championship 2026 – tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số, đồng thời mở rộng dấu ấn trong việc đồng hành và thúc đẩy thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Một mùa giải khép lại với chức vô địch dành cho Ba Đình, nhưng rộng hơn, đó còn là dấu mốc cho sự trưởng thành của cả một hệ thống giải đấu – nơi tiêu chuẩn tổ chức, vận hành và trải nghiệm đang từng bước tiệm cận những chuẩn mực cao hơn của bóng rổ hiện đại.