HLV Kim Sang-sik muốn Việt Nam 'thắng Malaysia 2-0'

TPO - Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik, vừa tham dự buổi họp báo trước trận gặp Malaysia. Tại đây, ông thể hiện cao sự tự tin, nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia 2-0.

"Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng, đẹp nhất là 2-0", HLV Kim nói. "Các cầu thủ đều đạt thể trạng tốt và tôi tin họ sẽ thể hiện tốt trên sân vào ngày mai. Cảm ơn các cổ động viên Việt Nam ủng hộ chúng tôi, chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng.

Tôi rất vui vì đội đã giành vé tham dự Asian Cup năm sau, nhưng chúng tôi vẫn trân trọng kết quả trận đấu sắp tới. Toàn đội và ban huấn luyện sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả”.

Trong buổi họp báo, thầy Kim cũng được hỏi về trận thua 0-4 hồi tháng 6 năm ngoái. Đó là trận đấu mà tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ sai tư cách, mở ra bê bối lớn bậc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Kết quả là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đảo ngược quyết định sau khi Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện. Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3.

"Theo quan điểm của tôi, trận thua 0-4 trước đó là một kết quả đáng thất vọng đối với chúng tôi. Nhưng sau đó lại có những vấn đề và FIFA, AFC đã can thiệp. Chúng tôi tôn trọng quyết định của họ”, huấn luyện viên Hàn Quốc nói.

Holdago (19) là 1 trong 7 cầu thủ sai phạm mà Malaysia đã dùng ở trận thắng Việt Nam hồi tháng 6/2025

"Đây là động lực tốt cho toàn đội, tôi hy vọng ngày mai chúng ta có thể giành chiến thắng vì người dân và người hâm mộ Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là 3 điểm, các cầu thủ đang ở trạng thái thể lực tốt nhất”.

Đánh giá về tương quan lực lượng giữa 2 đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội “đều chứng kiến những thay đổi nhất định”. “Malaysia không có sự phục vụ của một số cầu thủ nhập tịch quan trọng do án phạt, trong khi đội tuyển Việt Nam cũng có những thiếu vắng riêng. Tuy vậy, quan trọng là sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của toàn đội”, ông kết luận.