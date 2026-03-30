HLV tuyển Malaysia tuyên bố hùng hồn trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam

TPO - HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, tin rằng các học trò của ông sẽ tạo ra khó khăn trước đội tuyển Việt Nam và không loại trừ khả năng lấy 3 điểm từ Thiên Trường.

Ông đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo trước trận lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027: "Chúng tôi luôn mang theo tâm lý chiến thắng bất kể đối thủ là ai hay đối diện với yếu tố nào, kể cả những thay đổi về môi trường hay điều kiện thi đấu. Chúng tôi coi đây là cơ hội để tạo nên đội hình tốt nhất.

Và trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi sẽ tận dụng điều đó để chơi thứ bóng đá tốt nhất, đó là điều chúng tôi muốn. Đội tuyển Malaysia đã không thắng được Việt Nam trong 12 năm qua. Đó là một thử thách cần phải theo đuổi và chúng tôi sẽ chinh phục điều đó bằng lối chơi sở trường của mình”.

Dù quyết tâm như vậy nhưng ông Cklamovski vẫn không thể chối bỏ một thực tế là tuyển Malaysia đang bị ảnh hưởng sau án phạt từ AFC liên quan đến 7 tuyển thủ nhập tịch gian lận. Nhưng trên hết, Cklamovski vẫn tin trong nghịch cảnh, thầy trò ông sẽ biết cách vượt qua.

"Những gì đã xảy ra đè nặng lên tâm trí các tuyển thủ Malaysia vài tháng qua. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng biến nỗi buồn đó thành động lực. Chúng tôi muốn củng cố tinh thần cho họ", ông nói. "Bây giờ, đội tuyển Malaysia chỉ để tâm vào những gì đội bóng có thể làm được. Các cầu thủ của tôi đều rất quyết tâm từ đầu đợt tập trung này, với mục tiêu phải vượt qua Việt Nam để quên đi nỗi buồn không qua được vòng loại Asian Cup".

Từ 2014 tới nay, Malaysia không thắng nổi Việt Nam lần nào. Trong giai đoạn đó, họ thường xuyên thua với những trận thua đậm. 3 lần chạm trán gần nhất, Malaysia thua Việt Nam với cùng tỷ số 0-3. Thậm chí 6 lần gặp nhau gần nhất, Bầy hổ chỉ 1 lần làm tung lưới Việt Nam.