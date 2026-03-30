HDBank Runners lan tỏa năng lượng tích cực tại Tiền Phong Marathon 2026

PV

Hơn 12.000 vận động viên đã tạo nên mùa giải đông nhất trong lịch sử 67 năm của Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tại Nha Trang. Giữa không khí sôi động ấy, hơn 100 thành viên HDBank Runners không chỉ chinh phục các cự ly từ 5km đến 42km mà còn lan tỏa tinh thần bền bỉ, kết nối cộng đồng và nguồn năng lượng sống tích cực trên từng bước chạy.

Ngày 29/3, hơn 12.000 vận động viên đã chính thức bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là con số kỷ lục, đánh dấu mùa giải có đông vận động viên tham dự nhất trong lịch sử 67 năm của giải thể thao lâu đời nhất cả nước.

HDBank Runners đã có nhiều năm đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon – báo Tiền Phong. Năm nay, CLB tham dự với hơn 100 vận động viên, tiếp tục khẳng định sự gắn bó bền bỉ với giải đấu.

Các thành viên HDBank Runners tham dự đầy đủ các cự ly của giải đấu: 5km, 10km, 21km và 42km. Với họ, đây không chỉ là cơ hội nâng cao sức khỏe, giao lưu kết nối mà còn là dịp lan tỏa năng lượng sống tích cực.

Ông Huỳnh Quốc Thi – Giám đốc Vùng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã có mặt để động viên, cổ vũ các thành viên CLB tham gia tranh tài. Ông cũng trực tiếp tham gia chạy đồng hành cùng Ban Tổ chức, các Hoa hậu, người đẹp tại Lễ khai mạc giải.

Ông Huỳnh Quốc Thi cho biết, HDBank Runners luôn góp mặt tại Tiền Phong Marathon qua nhiều mùa giải, bởi ở đây, mỗi bước chạy không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là sự kết nối giữa con người với cộng đồng, giữa thể thao với những giá trị sống tích cực.

Thành viên HDBank Runners rạng rỡ trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp, trải dài qua hàng loạt địa danh biểu tượng như Trần Phú, Cầu Đá, An Viên, Phạm Văn Đồng…

Thành viên HDBank Runners “khoe” huy chương hoàn thành đầy tự hào. Với họ, giải đấu không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình chinh phục bản thân và lan tỏa những giá trị sống tích cực.

Ông Huỳnh Quốc Thi và Người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Tiền Phong Marathon 2026.

Ông Huỳnh Quốc Thi, đại diện HDBank nhận kỷ niệm chương từ BTC Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tri ân các đơn vị đồng hành.

Ông Huỳnh Quốc Thi chia sẻ, sau những cung đường đầy thử thách của Tiền Phong Marathon 2026, ông thực sự phấn khởi khi chứng kiến tinh thần thi đấu “máu lửa”, bền bỉ và tràn đầy năng lượng tích cực của hơn 12.000 vận động viên, đặc biệt là các thành viên HDBank.

