Báo Malaysia chỉ ra 'át chủ bài' để đánh bại tuyển Việt Nam

Hương Ly
TPO - Trang The Star kỳ vọng Endrick dos Santos, tiền vệ đang khoác áo CLB Công An TPHCM, sẽ tỏa sáng để giúp Malaysia đánh bại Việt Nam vào ngày 31/3.

"Tuyển Malaysia sẽ dựa vào cầu thủ nhập tịch Endrick để có những thông tin hữu ích và lấy lợi thế trong trận đối đầu Việt Nam ở lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup. Tiền vệ 31 tuổi hiện là trụ cột của CLB Công An TPHCM tại V.League. Anh cũng là thành viên chủ chốt trong đội hình Malaysia thắng Việt Nam 4-0", The Star viết.

"Sự am hiểu của Endrick về cầu thủ Việt Nam giúp ích nhiều cho đội tuyển trong việc tìm ra phương án đột phá ở trận lượt đi. Endrick chắc chắn đóng vai trò then chốt thêm một lần nữa để Malaysia hướng đến kết quả tích cực trước khi khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2027", The Star viết tiếp.

Trước giờ bóng lăn, Endrick lên tiếng khi tái đấu Việt Nam: "Được khoác áo tuyển Malaysia luôn là vinh dự của tôi. Giống như mọi tuyển thủ Malaysia, tôi buồn về những chuyện đã xảy ra. Nhưng một khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi gác lại tất cả để tập trung vào trận đấu, nỗ lực mang chiến thắng trở về cho người hâm mộ".

"Bên phía Việt Nam, Xuân Son đã trở lại đội hình. Chúng ta đều biết khả năng săn bàn của cậu ấy ở cấp CLB và đội tuyển. Hendrio (Hoàng Hên) cũng là chân kiến tạo giỏi. Sẽ thú vị khi tôi được đối đầu trực tiếp với Hoàng Hên ở khu vực trung tuyến", Endrick nhấn mạnh.

Endrick là một trong 14 cầu thủ nhập tịch lên tuyển Malaysia đợt này. Khi 7 ngôi sao nhập tịch "lậu" của Malaysia bị cấm, Endrick thành nhân tố được chờ đợi bậc nhất ở đội hình "Hổ Malay".

Tiền vệ gốc Brazil gia nhập CLB TPHCM (hiện là Công An TPHCM) từ năm 2024. Trước đó, Endrick từng khoác áo các CLB Johor Darul Ta'zim, Penang, Selangor. Tại V.League, Endrick là ngoại binh khá chất lượng với lối chơi kỹ thuật và đột biến. Đây là vị trí mà HLV Kim Sang-sik phải nghiên cứu kỹ nhằm khắc chế lối chơi của Malaysia.

Trận đại chiến giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường. Sau khi bị AFC xử thua 2 trận, "Hồ Malay" mất 6 điểm, rơi xuống nhì bảng F và không còn cơ hội cạnh tranh vé vào VCK Asian Cup 2027. Trận làm khách đến sân Thiên Trường của Malaysia chỉ còn mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên, Endrick kêu gọi đồng đội chơi hết sức để thắng vì danh dự.

Hương Ly
