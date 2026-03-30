Madam Pang bơm 'doping tiền thưởng' cho Thái Lan trước trận chiến sống còn

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đến đại bản doanh của tuyển Thái Lan trước trận gặp Turkmenistan, hứa thưởng 3 triệu baht nếu "Voi chiến" thắng trận.

Không chỉ có vậy, Madam Pang hứa sẽ nâng mức thưởng lên thành 5 triệu baht (hơn 4 tỷ đồng) nếu Thái Lan thắng Turkmenistan với cách biệt trên 3 bàn. Trước đó, Chủ tịch FAT gặp riêng HLV Anthony Hudson trong tiệc sinh nhật của thuyền trưởng Thái Lan, hứa sẽ thưởng lớn nếu ông giúp đội nhà giành vé đến VCK Asian Cup 2027.

Thái Lan sẽ đối đầu Turkmenistan vào tối 31/3. Đây là trận đấu mang tính chất định đoạt tấm vé vào VCK Asian Cup 2027 của "Voi chiến". Thầy trò HLV Hudson chỉ có một mục tiêu là chiến thắng. Nếu hòa Turkmenistan, Thái Lan bị loại vì kém thành tích đối đầu trực tiếp so với đối thủ.

Từ 2 tháng trước, Madam Pang đã sốt ruột vì trận "tử chiến" này. Trong cuộc gặp gỡ toàn đội Thái Lan, bà lên tiếng: "Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Thái Lan trong nhiều năm qua. Với tình thế hiện tại, sự thật là chúng ta đang gặp nhiều áp lực hơn Turkmenistan. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và sự đoàn kết của đội tuyển hôm nay, tôi tin chúng ta sẽ cùng vượt qua áp lực này".

"Tôi muốn tinh thần của tất cả lên cao hơn nữa bằng cách treo thưởng 3 triệu baht cho chiến thắng. Và nếu thắng Turkmenistan 3 bàn trở lên, tiền thưởng tăng lên thành 5 triệu baht. Hy vọng các cổ động viên Thái Lan sẽ lấp đầy sân Rajamangala để cổ vũ cho các cầu thủ. Hãy cho họ thấy đây là sân nhà của chúng ta", Madam Pang tuyên bố.

Trận đấu với Turkmenistan sẽ là màn chào sân của chiến lược gia Hudson, người được bổ nhiệm thế chỗ HLV Ishii. Trước đó, Madam Pang giải thích HLV Hudson là người am hiểu bóng đá Thái Lan và có kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao. Mục tiêu ngắn hạn mà HLV Hudson phải làm cho bóng đá Thái Lan là đưa đội tuyển vào VCK Asian Cup 2027.

Nếu hành trình của Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2027 trơn tru, công việc của HLV Hudson có thể được đảm bảo cho tới khi "Voi chiến" bước vào hành trình cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2030.

Hương Ly
