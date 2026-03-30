'Chất' riêng của Tiền Phong Marathon

Vẻ đẹp của thể thao không chỉ là những tấm huy chương mà còn ở khả năng lan toả cảm hứng đến cộng đồng

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Khánh Hoà Lê Quang Nhất trong cuộc họp chuyên môn trước giải tâm sự, ông rất xúc động khi sau nhiều năm, giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 lại trở về với Khánh Hoà.

Nơi đây từng là cái nôi của điền kinh gắn với phong trào Việt dã, tiền thân giải đấu các thập niên trước, với 12 kỳ giành ngôi nhất toàn đoàn. Cái tên nổi bật nhất không ai khác là Phạm Đình Khánh Đoan, nhà vô địch cự ly 800m SEA Games 20, 2 HCV các cự ly 800m và 1.500 SEA Games 21.

Càng ý nghĩa hơn khi Tiền Phong Marathon trở lại với Khánh Hoà năm đầu tiên sáp nhập. Nhưng cũng vì vậy, BTC phải đối diện nhiều khó khăn, do các yếu tố cả chủ quan và khách quan.

Một giải đấu lớn thu hơn 12.000 VĐV tham gia, công tác chuẩn bị luôn có thể xảy ra những sự cố ngoài dự tính. Tuy nhiên bằng tất cả nỗ lực và tình yêu với điền kinh, giải đã cán đích thành công trong niềm vui chung.

Thành công của giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 không chỉ ở những thông số chuyên môn ấn tượng, các màn so tài đỉnh cao giàu cảm xúc và cả tính chất cạnh tranh. Đó là sự hoà quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên Khánh Hoà, sự nồng ấm của người dân nơi đây với sức mạnh lan toả các giá trị tích cực tới cộng đồng.

Đó là sự "vô đối" của Nguyễn Thị Oanh trên đường đua 5km nữ. Nỗ lực tuyệt vời của Hoàng Thị Ngọc Hoa ở cự ly marathon 42.195km nữ đầy khốc liệt hay sự trở lại ấn tượng của Hoàng Nguyên Thanh.

Nhưng trên hết, đấy là sự đồng điệu của các VĐV và runner phong trào, những người đến với giải đấu không chỉ vì thành tích chuyên môn mà quan trọng hơn, muốn khám phá giới hạn của bản thân.

Và một điều quan trọng hơn, thông qua giải đấu tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và lòng biết ơn với thế hệ đi trước trong lớp trẻ ngày càng được hun đúc. Phạm Đình Khánh Đoan chia sẻ, thời trẻ mỗi lần thi đấu ở khu vực, cô và các đồng đội đều rưng rưng không kìm được cảm xúc khi lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam kéo lên trong tiếng quốc ca.

Lễ Thượng cờ ở Tiền Phong Marathon luôn là phút giây xúc động và thiêng liêng nhất. Tất cả hoà quyện lại, tạo nên chất riêng của Tiền Phong Marathon.