Play off vòng loại World Cup 2026: Nhận định Thụy Điển vs Ba Lan, 01h45 ngày 1/4: Món nợ phải trả

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Ba Lan, chung kết play-off World Cup 2026 châu Âu lúc 01h45 ngày 1/4. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Thụy Điển và Ba Lan. Thụy Điển tràn đầy tự tin trả món nợ thua Ba Lan ở vòng play-off World Cup cách đây 4 năm.

Nhận định Thụy Điển vs Ba Lan

Lần thứ hai trong vòng bốn năm, Thụy Điển và Ba Lan sẽ tranh giành một suất dự World Cup, khi hai đội gặp nhau vào rạng sáng thứ Tư trong trận chung kết play-off quyết định thắng thua. Đội tuyển Thụy Điển đã thua đau trên đất Ba Lan và mất vé đến Qatar 2022 nhưng lần này, họ có cơ hội lớn hơn khi được làm chủ nhà.

Mặc dù nỗ lực không mấy thành công trong việc giành vé trực tiếp đến vòng chung kết mùa hè này, Thụy Điển hiện chỉ còn cách một chiến thắng nữa để giành vé dự World Cup 2026, nơi họ sẽ thi đấu ở bảng F cùng với Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.

Được truyền cảm hứng bởi ngôi sao Viktor Gyokeres, người đã lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 của đội nhà, Thụy Điển đã đánh bại Ukraine trong trận bán kết play-off hôm thứ Năm, diễn ra trên sân trung lập ở Tây Ban Nha. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tân HLV Graham Potter kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 10 năm ngoái.

Ở giai đoạn vòng loại, Thụy Điển thi đấu tệ khó tin. Họ không thắng trận nào (hòa 2, thua 6), ghi vỏn vẹn 4 bàn và thủng lưới đến 12 bàn. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Thụy Điển chủ động buông xuôi sớm vì họ đã có vé play-off thông qua Nations League từ lâu. Điều này phần nào được chứng minh bằng chiến thắng thuyết phục trước Ukraine vừa qua. Cũng không phải vô cớ mà Thụy Điển quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Graham Potter ngay cả khi ông thảm bại 1-4 trong trận ra mắt trước Thụy Sỹ.

Gyokeres đang có phong độ cao. Ảnh: AP

Giờ đây, Thụy Điển đang có cơ hội giành vé rõ ràng hơn bao giờ hết. Không những vậy, họ còn tìm kiếm một chiến thắng “trả nợ” đầy mãn nhãn. Họ đã chịu thất bại đau đớn 2-0 trước Ba Lan trong trận chung kết play-off World Cup 2022, khi Robert Lewandowski và Piotr Zielinski đã làm tan nát trái tim người Thụy Điển tại Chorzow.

Sau 4 năm, Lewandowski và Zielinski vẫn là những ngôi sao quan trọng của Ba Lan. Cả hai cùng ghi bàn ở trận bán kết play-off với Albania và tiếp tục là mối đe dọa chính với Thụy Điển ở trận đấu vào rạng sáng mai.

Khác với Thụy Điển, Ba Lan khá đen đủi khi phải bước vào vòng play-off. Họ giành đến 17 điểm ở vòng loại và cầm hòa Hà Lan cả 2 trận . Tuy nhiên, trận thua sốc trước Phần Lan khiến Ba Lan đứng sau Hà Lan với đúng 3 điểm ít hơn, và bây giờ, họ phải bước vào trận đấu “sống còn” với một đối thủ mạnh.

Ngoài sự tỏa sáng của các ngôi sao kỳ cựu, Ba Lan sẽ phải chờ đợi vào tài năng của HLV Jan Urban để vượt qua Thụy Điển. HLV 63 tuổi này đang có thành tích bất bại cùng Ba Lan (thắng 5, hòa 2).

Hàng công Thụy Điển vượt trội so với Ba Lan. Ảnh: AP

Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía họ. Lần cuối cùng Ba Lan thắng ở Thụy Điển là cách đây 76 năm, và họ đã thua trong ba lần gần nhất đến Solna: 2-0 năm 1999, 3-0 năm 2003, và 3-1 năm 2004.

Tương quan lực lượng cũng nghiêng về phía Thụy Điển, khi đội chủ nhà sở hữu đội hình được đánh giá đồng đều hơn. Ngay cả khi mất Alexander Isak và Dejan Kulusevski vì chấn thương, Thụy Điển vẫn sở hữu hàng tấn công cực mạnh với Elanga, Nygren và Gyokeres. Trong khi đó, Ba Lan phụ thuộc quá nhiều vào Lewandowski - người đã 37 tuổi và sa sút khá nhiều trong năm vừa qua vì chấn thương.

Phong độ Thụy Điển vs Ba Lan