Tiền Phong Marathon 2026 giữ vững sức hút, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành lan tỏa tinh thần thể thao

Vừa qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) đã chính thức diễn ra tại khu vực Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang. Ngay từ sáng sớm, không khí tại sự kiện đã trở nên sôi động khi hàng nghìn vận động viên và người cổ vũ đổ về khu vực xuất phát.

Năm nay, cung đường ven biển tiếp tục là điểm nhấn của giải, không chỉ đáp ứng yêu cầu thi đấu chuyên môn mà còn mang đến trải nghiệm độc đáo cho các vận động viên. Giải đấu thu hút hơn 12.000 vận động viên, từ chuyên nghiệp đến phong trào, tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục từ rạng sáng đến trưa, với khu vực về đích luôn trong trạng thái sôi động.

Từ khá sớm, không khí đã sôi động khi các vận động viên và người cổ vũ đổ về mỗi lúc một đông, khu vực về đích lúc nào cũng náo nhiệt tiếng hò reo cổ vũ

Chia sẻ sau khi hoàn thành cự ly 10km, anh Minh (TP.HCM) cho biết: “Ban đầu mình đăng ký chỉ để trải nghiệm, nhưng đến những km cuối bắt đầu thấm mệt. Tuy nhiên, khi về đích, cảm giác rất xứng đáng vì mình đã không bỏ cuộc giữa chừng.”

Trong khi đó, chị Hạnh (Đồng Nai) cũng bày tỏ: “Mình không phải vận động viên chuyên nghiệp, việc tập luyện cũng không đều. Nhưng không khí ở đây khiến mình có thêm động lực. Có lúc định dừng lại, nhưng nhìn mọi người xung quanh đều cố gắng, mình lại tiếp tục chạy.”

Tại sự kiện, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà đồng hành Vàng năm thứ 11 liên tiếp, cho thấy sự gắn bó của thương hiệu với các hoạt động thể thao sức bền.

Đại diện Ban Tổ Chức Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon tham quan gian hàng Nestlé MILO

Đại diện Nestlé Việt Nam, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, cho biết định hướng nhất quán của Nestlé MILO là khuyến khích lối sống năng động và duy trì thói quen vận động trong giới trẻ. Không dừng lại ở việc lan tỏa tinh thần thể thao, thương hiệu còn hướng đến mục tiêu rộng hơn là góp phần thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, từ đó chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại , Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, tại lễ bế mạc sự kiện

“Với Tiền Phong Marathon, dù ở các mùa giải trước hay riêng năm nay, giá trị mang lại cho runner không chỉ dừng ở một cuộc đua. Người tham gia không chỉ thể hiện tinh thần yêu thể thao, theo đuổi lối sống lành mạnh, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương trong cộng đồng người trẻ. Những hoạt động bên lề như lễ thượng cờ, tham quan di tích hay chính các cung đường chạy mang đậm dấu ấn địa phương giúp hành trình thi đấu trở nên giàu trải nghiệm hơn.

Trong khi đó, Nestlé MILO duy trì cam kết dài hạn với việc lan tỏa tinh thần thể thao và nỗ lực vượt lên chính mình, đồng thời thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và cộng đồng. Suốt hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu đã theo đuổi định hướng chung tay nâng tầm cuộc sống của người Việt, trong đó việc đồng hành cùng những chương trình uy tín và lâu đời như Tiền Phong Marathon là một phần trong định hướng nhất quán đó”, bà Hoài Thương cho biết.

Đại diện Nestlé MILO lên sân khấu nhận kỷ niệm chương cho hành trình đồng hành cùng Tiền Phong Marathon trong 11 năm liền

Điểm đặc biệt của giải năm nay tiếp tục nằm ở sự đa dạng của người tham gia – từ dân văn phòng, sinh viên đến những người mới bắt đầu chạy bộ. Với nhiều người, mục tiêu không phải là thành tích, mà là vượt qua giới hạn của chính mình.

Trải qua nhiều thập kỷ, Tiền Phong Marathon vẫn giữ được sức hút của một giải đấu giàu truyền thống, đồng thời trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ trên cả nước. Trong hành trình đó, sự đồng hành của Nestlé MILO tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần thể thao sức bền, cổ vũ lối sống năng động và thói quen vận động thường xuyên, đặc biệt trong giới trẻ.