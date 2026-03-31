Nhận định Thái Lan vs Turkmenistan, 19h30 ngày 31/3: 'Voi chiến' có tiếp bước Việt Nam và Indonesia?

Hương Ly
TPO - Nhận định bóng đá Thái Lan vs Turkmenistan, vòng loại Asian Cup 2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thái Lan bắt buộc thắng Turkmenistan để giành vé đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là mục tiêu không dễ dàng đối với thầy trò HLV Anthony Hudson.

Nhận định trước trận Thái Lan vs Turkmenistan

Tại bảng D, Turkmenistan và Thái Lan cùng có 12 điểm sau 5 trận. "Voi chiến" đã thua Turkmenistan 1-3 ở trận lượt đi, do đó bắt buộc thắng khi tiếp đón đối thủ để đi tiếp. Đây là áp lực cực lớn đè nặng lên đôi vai của HLV Hudson và học trò khi trở về sân nhà Rajamangala và chơi một trận "tử chiến" trước số đông khán giả nhà.

Trước khi đụng độ Turkmenistan, HLV Hudson quyết định "đóng cửa rèn quân" thay vì tổ chức đá giao hữu một trận để làm nóng. Thuyền trưởng người Anh nói rằng ông cần thêm thời gian để cùng học trò tập luyện. Và quan trọng hơn, HLV Hudson không muốn để lộ "bài vở" khi phía trước là trận đấu quan trọng.

Mới đây, Madam Pang đến tận bản doanh Thái Lan để động viên thầy trò HLV Hudson. Chủ tịch FAT khẳng định trận đấu đêm nay có tính chất quan trọng bậc nhất với Thái Lan trong vài năm qua. Một chiến thắng sẽ giúp "Voi chiến" thẳng tiến đến Asian Cup 2027. Và ngược lại, nếu không dự Asian Cup 2027, kế hoạch đầu tư dài hạn của FAT cho Thái Lan bị gián đoạn.

So với Thái Lan, Turkmenistan dễ thở hơn khi chỉ cần một kết quả hòa. Tuy nhiên, HLV Rovshen Meredov của Turkmenistan tuyên bố mục tiêu của ông là đánh bại Thái Lan thay vì cầu hòa, vì chơi trong tâm thế giành một điểm sẽ rất nguy hiểm trên sân đối thủ.

Đây là trận đấu cân tài cân sức. Thái Lan có lợi thế sân nhà nhưng Turkmenistan không phải tay vừa. Ở trận lượt đi, Turkmenistan từng khiến Thái Lan ôm hận bằng lối chơi chặt chẽ, tấn công sắc sảo và tận dụng cơ hội tốt. Các cầu thủ Turkmenistan không phải chịu tâm lý nặng nề như "Voi chiến" và điều đó cũng ít nhiều mang lại lợi thế cho họ.

Phong độ, thành tích đối đầu Thái Lan vs Turkmenistan

Sau trận thắng Thái Lan 3-1, Turkmenistan bất ngờ bị Sri Lanka đánh bại. Dù vậy, thầy trò HLV Meredov đã thắng liền 2 trận trước Sri Lanka và Hồng Kông để trở lại cuộc đua giành ngôi nhất bảng D. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan đã nhấn chìm Sri Lanka 4-0 ở trận gần nhất.

Thất bại 1-3 trên sân Turkmenistan là bài học cho Thái Lan. Khi đó, "Voi chiến" còn được dẫn dắt bởi HLV Ishii đã chơi chủ quan, không lường trước được sự nguy hiểm của đối thủ ở các tình huống phản công. Ngược lại, Turkmenistan cũng đã nắm rõ điểm yếu của các tuyển thủ Thái Lan. Đêm nay là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV, liệu ông Hudson có thổi làn gió mới cho "Voi chiến".

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Turkmenistan

Thái Lan khủng hoảng vị trí tiền đạo khi Yosakorn Burapha và Teerasil Dangda liên tục rút khỏi đội tuyển vì chấn thương. HLV Hudson phải triệu tập Ben Davis lên thế chỗ. Phần còn lại trong danh sách triệu tập của 2 đội đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu này.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 1-0 Turkmenistan.

#Thái Lan #Turkmenistan #Asian Cup 2027 #bóng đá #Voi chiến #bảng D #đấu tranh #Thái Lan vs Turkmenistan #dự đoán Thái Lan vs Turkmenistan #đội hình Thái Lan vs Turkmenistan #tin tức Thái Lan vs Turkmenistan

Xem thêm

Cùng chuyên mục