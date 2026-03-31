Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, 18h35 ngày 31/3: Cản chủ nhà lên ngôi

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 lúc 18h35 ngày 31/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam không còn cơ hội vô địch, nhưng vẫn có thể ngăn cản đội chủ nhà.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đứng cuối bảng CFA Team China 2026 với vỏn vẹn 1 điểm trong tay. Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn cơ hội vô địch, cho dù chúng ta chỉ kém đội đầu bảng U23 Thái Lan 3 điểm.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Triều Tiên - đội đang có 2 điểm sau 2 trận hòa. Với bất cứ kết quả nào, một trong hai đội cũng sẽ đứng trên U23 Việt Nam. Đây cũng có thể xem là trận “chung kết” của giải, khi đội thắng sáng cửa vô địch. U23 Thái Lan đang có lợi thế lớn nhất, họ chắc chắn lên ngôi nếu vượt qua U23 Triều Tiên. Thậm chí một kết quả hòa cũng có thể mang cúp về cho “Voi chiến” nếu U23 Trung Quốc không thắng U23 Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Triều Tiên buộc phải thắng U23 Thái Lan đậm nhất có thể nếu muốn vô địch, bởi lẽ họ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam. Đáng chú ý, hai trận đấu cuối cùng của CFA Team China 2026 không diễn ra cùng giờ. Vì vậy, cục diện giải đấu trước khi U23 Việt Nam ra sân đấu với U23 Trung Quốc vào tối nay sẽ rõ ràng hơn và chắc chắn ảnh hưởng lớn đến quyết tâm của hai đội - đặc biệt là đội chủ nhà.

Nếu còn cơ hội vô địch, U23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và quyết tâm thắng đậm U23 Việt Nam. Ngược lại, họ có thể chỉ sử dụng đội hình dự bị - trao cơ hội cho các cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở hai trận trước.

Với U23 Việt Nam, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình giống như hai trận đấu trước. Sau màn trình diễn ấn tượng trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam gây thất vọng trước U23 Thái Lan.

Cho dù lực lượng đôi bên khá tương đồng về độ tuổi, nhưng các cầu thủ trẻ của Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Thái Lan. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình và sự vô duyên của đối thủ, U23 Việt Nam không chỉ thủng lưới 1 lần. HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện hàng phòng ngự và đưa ra chiến thuật rõ ràng hơn.

Ở trận đấu với U23 Thái Lan, việc lưỡng lự giữa chiến thuật phòng ngự phản công và chủ động đôi công khiến U23 Việt Nam bế tắc. Khi U23 Thái Lan lùi về nhường sân ở cuối trận, U23 Việt Nam cũng không thể tiếp cận khung thành của đối thủ. Đây là điều U23 Việt Nam phải thay đổi ngay lập tức nếu muốn ngăn cản đội chủ nhà chiến thắng.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc