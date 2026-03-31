Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Play off vòng loại World Cup 2026: Nhận định Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ, 1h45 ngày 1/4: 'Tử thần' sẽ gọi tên ai?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ, play-off World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kosovo đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi đặt chân đến World Cup, nhưng mục tiêu ấy không dễ đạt được vì Thổ Nhĩ Kỳ là tập thể kinh nghiệm và có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn.

Nhận định trước trận Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Trên hành trình giành vé dự World Cup 2026, Kosovo đang tiến rất gần cột mốc lịch sử khi chỉ còn cách vòng chung kết đúng một trận thắng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khao khát trở lại sân chơi World Cup sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, kể từ lần gần nhất góp mặt năm 2002.

Kosovo là một trong những bất ngờ lớn ở vòng loại khi cán đích ở vị trí thứ hai bảng B, xếp trên cả những đối thủ mạnh như Thụy Điển hay Slovenia. Đội bóng của HLV Franco Foda chỉ thua đúng một trận trước Thụy Sĩ ở lượt mở màn, trước khi thể hiện phong độ ổn định với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù vậy, thất bại duy nhất đó khiến họ phải bước vào vòng play-off.

Ở bán kết, Kosovo đã tạo nên trận cầu mãn nhãn khi đánh bại Slovakia 4-3, qua đó tiến vào trận chung kết play-off. Với tinh thần hưng phấn và lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, thử thách phía trước là vô cùng lớn khi đối thủ là một Thổ Nhĩ Kỳ giàu kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella cũng có chiến dịch vòng loại ấn tượng khi chỉ thua một trận trước Tây Ban Nha, còn lại thắng 4 và hòa 1 để giành vị trí nhì bảng E một cách thuyết phục.

Tại bán kết play-off, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Romania 1-0 nhờ bàn thắng của Ferdi Kadioglu. Dù không quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và chắc chắn của đội bóng này giúp họ trở thành đối thủ rất khó chịu. Với mục tiêu chấm dứt chuỗi 5 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với cả hai đội. Kosovo hướng tới lần đầu dự World Cup, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở lại sau hơn 20 năm. Sự cân bằng về phong độ nhưng khác biệt về kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng.

Phong độ và thành tích đối đầu Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Phong độ của Kosovo là khá ấn tượng khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận vòng loại và vừa giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Slovakia. Hàng công chơi bùng nổ nhưng hàng thủ vẫn để lại nhiều lo ngại khi thường xuyên để thủng lưới.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự ổn định với chỉ 1 thất bại ở vòng loại và vừa vượt qua Romania ở bán kết play-off. Lối chơi chắc chắn giúp họ kiểm soát tốt những trận đấu căng thẳng.

Xét về đối đầu, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn vượt trội khi thắng cả 3 lần gặp Kosovo trước đây, bao gồm chiến thắng 4-1 ở lần gần nhất. Đây là lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện châu Âu trước trận đấu quyết định.

Thông tin lực lượng Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Kosovo nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã thắng Slovakia, với Vedat Muriqi tiếp tục lĩnh xướng hàng công cùng Fisnik Asllani. Hai cánh sẽ do Mergim Vojvoda và Dion Gallapeni đảm nhiệm.

Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, đội trưởng Hakan Calhanoglu gặp vấn đề nhẹ nhưng nhiều khả năng vẫn ra sân. Ferdi Kadioglu - người ghi bàn quyết định ở bán kết - tiếp tục góp mặt ở hàng thủ, trong khi bộ khung còn lại nhiều khả năng không thay đổi.

Đội hình dự kiến:

Kosovo: Muric; Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Hodza, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Dự đoán tỷ số: Kosovo 0-2 Thổ Nhĩ Kỳ.

