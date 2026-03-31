Play off vòng loại World Cup 2026: Nhận định Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ, 1h45 ngày 1/4: 'Tử thần' sẽ gọi tên ai?

TPO - Nhận định bóng đá Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ, play-off World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kosovo đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi đặt chân đến World Cup, nhưng mục tiêu ấy không dễ đạt được vì Thổ Nhĩ Kỳ là tập thể kinh nghiệm và có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn.

Nhận định trước trận Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Trên hành trình giành vé dự World Cup 2026, Kosovo đang tiến rất gần cột mốc lịch sử khi chỉ còn cách vòng chung kết đúng một trận thắng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khao khát trở lại sân chơi World Cup sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, kể từ lần gần nhất góp mặt năm 2002.

Kosovo là một trong những bất ngờ lớn ở vòng loại khi cán đích ở vị trí thứ hai bảng B, xếp trên cả những đối thủ mạnh như Thụy Điển hay Slovenia. Đội bóng của HLV Franco Foda chỉ thua đúng một trận trước Thụy Sĩ ở lượt mở màn, trước khi thể hiện phong độ ổn định với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù vậy, thất bại duy nhất đó khiến họ phải bước vào vòng play-off.

Ở bán kết, Kosovo đã tạo nên trận cầu mãn nhãn khi đánh bại Slovakia 4-3, qua đó tiến vào trận chung kết play-off. Với tinh thần hưng phấn và lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, thử thách phía trước là vô cùng lớn khi đối thủ là một Thổ Nhĩ Kỳ giàu kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella cũng có chiến dịch vòng loại ấn tượng khi chỉ thua một trận trước Tây Ban Nha, còn lại thắng 4 và hòa 1 để giành vị trí nhì bảng E một cách thuyết phục.

Tại bán kết play-off, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Romania 1-0 nhờ bàn thắng của Ferdi Kadioglu. Dù không quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và chắc chắn của đội bóng này giúp họ trở thành đối thủ rất khó chịu. Với mục tiêu chấm dứt chuỗi 5 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với cả hai đội. Kosovo hướng tới lần đầu dự World Cup, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở lại sau hơn 20 năm. Sự cân bằng về phong độ nhưng khác biệt về kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng.

Phong độ và thành tích đối đầu Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Phong độ của Kosovo là khá ấn tượng khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận vòng loại và vừa giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Slovakia. Hàng công chơi bùng nổ nhưng hàng thủ vẫn để lại nhiều lo ngại khi thường xuyên để thủng lưới.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự ổn định với chỉ 1 thất bại ở vòng loại và vừa vượt qua Romania ở bán kết play-off. Lối chơi chắc chắn giúp họ kiểm soát tốt những trận đấu căng thẳng.

Xét về đối đầu, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn vượt trội khi thắng cả 3 lần gặp Kosovo trước đây, bao gồm chiến thắng 4-1 ở lần gần nhất. Đây là lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện châu Âu trước trận đấu quyết định.

Thông tin lực lượng Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Kosovo nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã thắng Slovakia, với Vedat Muriqi tiếp tục lĩnh xướng hàng công cùng Fisnik Asllani. Hai cánh sẽ do Mergim Vojvoda và Dion Gallapeni đảm nhiệm.

Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, đội trưởng Hakan Calhanoglu gặp vấn đề nhẹ nhưng nhiều khả năng vẫn ra sân. Ferdi Kadioglu - người ghi bàn quyết định ở bán kết - tiếp tục góp mặt ở hàng thủ, trong khi bộ khung còn lại nhiều khả năng không thay đổi.