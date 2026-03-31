Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngôi sao Malaysia: Tôi muốn phá lưới Việt Nam thêm lần nữa

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hậu vệ Dion Cools, một trong 11 cầu thủ đá chính của Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0, muốn lặp lại thành tích khi cùng đồng đội làm khách đến sân Thiên Trường.

dion-cools-of-malaysia-celebrates-after-scoring-the-first.jpg

"Sau sự cố, các cầu thủ Malaysia vẫn rất quyết tâm. Mọi thứ ở trại huấn luyện tại Bangkok diễn ra rất tốt, chúng tôi tập luyện hiệu quả và sẵn sàng cho trận này. Tôi tôn trọng Việt Nam. Cá nhân tôi và đồng đội đã nỗ lực rất nhiều để phân tích lối chơi của họ. Việt Nam là tập thể chất lượng nhưng Malaysia biết phải làm gì", hậu vệ nhập tịch của Malaysia lên tiếng.

"Tôi muốn phá lưới Việt Nam thêm một lần nữa. Tôi tự tin về điều đó. Malaysia cũng rất khao khát giành một chiến thắng trên sân của Việt Nam", Cools chia sẻ tiếp.

Cools đang khoác áo CLB Cerezo Osaka ở giải J.League 1 Nhật Bản. Hậu vệ này mang 2 dòng máu Bỉ - Malaysia, là nhân tố đẳng cấp bậc nhất đội hình "Hổ Malay" hiện tại. Ở trận lượt đi, Cools đá chính trong đội hình toàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Cools đã cùng Malaysia đối đầu Việt Nam nhiều trận ở các sân chơi ASEAN Cup và cấp độ châu lục. Anh tuyên bố: "Với kinh nghiệm thi đấu tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Á (J.League - PV), tôi muốn mang kinh nghiệm đó trở về giúp Malaysia đánh bại Việt Nam".

Tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã hết cửa giành vị trí nhất bảng F sau khi bị AFC xử thua 2 trận. HLV Cklamovski cùng các cầu thủ Malaysia lần lượt lên tiếng kêu gọi cả đội phải thắng Việt Nam để lấy lại danh dự và ngẩng cao đầu rời giải.

HLV Cklamovski nói rằng: "Các cầu thủ Malaysia phải gác lại chuyện cũ để thắng Việt Nam và hướng đến tương lai".

So với trận lượt đi tại Kuala Lumpur, sức mạnh của Malaysia suy giảm khi không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng. Sự kỳ vọng của "Hổ Malay" sẽ đặt vào Cools và Endrick dos Santos - tiền vệ đang chơi bóng tại V.League cho CLB Công An TPHCM.

