Ngôi sao Malaysia: Tôi muốn phá lưới Việt Nam thêm lần nữa

TPO - Hậu vệ Dion Cools, một trong 11 cầu thủ đá chính của Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0, muốn lặp lại thành tích khi cùng đồng đội làm khách đến sân Thiên Trường.

"Sau sự cố, các cầu thủ Malaysia vẫn rất quyết tâm. Mọi thứ ở trại huấn luyện tại Bangkok diễn ra rất tốt, chúng tôi tập luyện hiệu quả và sẵn sàng cho trận này. Tôi tôn trọng Việt Nam. Cá nhân tôi và đồng đội đã nỗ lực rất nhiều để phân tích lối chơi của họ. Việt Nam là tập thể chất lượng nhưng Malaysia biết phải làm gì", hậu vệ nhập tịch của Malaysia lên tiếng.

"Tôi muốn phá lưới Việt Nam thêm một lần nữa. Tôi tự tin về điều đó. Malaysia cũng rất khao khát giành một chiến thắng trên sân của Việt Nam", Cools chia sẻ tiếp.

Cools đang khoác áo CLB Cerezo Osaka ở giải J.League 1 Nhật Bản. Hậu vệ này mang 2 dòng máu Bỉ - Malaysia, là nhân tố đẳng cấp bậc nhất đội hình "Hổ Malay" hiện tại. Ở trận lượt đi, Cools đá chính trong đội hình toàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Cools đã cùng Malaysia đối đầu Việt Nam nhiều trận ở các sân chơi ASEAN Cup và cấp độ châu lục. Anh tuyên bố: "Với kinh nghiệm thi đấu tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Á (J.League - PV), tôi muốn mang kinh nghiệm đó trở về giúp Malaysia đánh bại Việt Nam".

Tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã hết cửa giành vị trí nhất bảng F sau khi bị AFC xử thua 2 trận. HLV Cklamovski cùng các cầu thủ Malaysia lần lượt lên tiếng kêu gọi cả đội phải thắng Việt Nam để lấy lại danh dự và ngẩng cao đầu rời giải.

HLV Cklamovski nói rằng: "Các cầu thủ Malaysia phải gác lại chuyện cũ để thắng Việt Nam và hướng đến tương lai".

So với trận lượt đi tại Kuala Lumpur, sức mạnh của Malaysia suy giảm khi không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng. Sự kỳ vọng của "Hổ Malay" sẽ đặt vào Cools và Endrick dos Santos - tiền vệ đang chơi bóng tại V.League cho CLB Công An TPHCM.