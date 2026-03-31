Ngọc Hoa nói gì khi gục ngã trước vạch đích Tiền Phong Marathon 2026?

TPO - Sau khi gây xúc động mạnh với hình ảnh bò qua vạch đích ở Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã chia sẻ quan điểm cá nhân trước làn sóng ý kiến trái chiều. Nữ vận động viên không hối tiếc về lựa chọn của mình, bởi điều quan trọng nhất là đã thi đấu trọn vẹn, và mỗi cuộc đua đều là một bài học để tiếp tục tiến lên phía trước.

Khi vạch đích chỉ còn cách khoảng 20 mét, Ngọc Hoa bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức. Rồi cô đổ gục xuống mặt đường, khi khoảng cách đến đích chỉ còn chưa đầy một mét. Nhưng cuộc đua với Hoa chưa kết thúc. Giữa ranh giới mong manh của “sức cùng lực kiệt”, cô vẫn chọn tiến về phía trước. Bằng tất cả những gì còn lại, Hoa bò lết qua vạch đích, trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông khu vực về đích.

Sau giải, trên trang cá nhân, Ngọc Hoa chia sẻ: "Với Hoa, mọi cố gắng rồi cũng sẽ có một kết quả xứng đáng. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Hoa đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc thi quan trọng này, cũng như ở Tokyo trước đó. Nhưng thi đấu là như vậy, khi chưa bước qua vạch đích, mình vẫn chưa thể nói trước điều gì".

"Điều Hoa trân trọng nhất là lần này, Hoa đã được thi đấu hết mình. Và nếu được chọn lại, Hoa vẫn sẽ bước vào cuộc đua với tinh thần đó. Mỗi cuộc đua đều để lại cho mình một điều gì đó. Mọi thứ vẫn ở đó, để nhìn lại, để học hỏi, và để tiếp tục đi lên từng chút một. Hoa cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, động viên và dành sự quan tâm cho Hoa. Sự yêu thương đó, Hoa thật sự rất trân trọng", Hoa bày tỏ.

Câu chuyện của Ngọc Hoa đã tạo ra những tranh luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng việc nhiều lần kiệt sức khi về đích không tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực tới một bộ phận runner phong trào, những người dễ vượt quá giới hạn an toàn của bản thân.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, không ít quan điểm nhìn nhận đây là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần thể thao đỉnh cao: Ý chí không bỏ cuộc, sự chuyên nghiệp và khát khao chinh phục giới hạn. Vấn đề, như nhiều chuyên gia nhấn mạnh, không nằm ở việc cổ vũ cực đoan, mà ở cách hiểu đúng sự khác biệt giữa vận động viên chuyên nghiệp và người chạy phong trào.

Thực tế, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 là một cuộc đua đặc biệt quan trọng. Thành tích ở nội dung marathon hệ chuyên nghiệp được tính vào kết quả của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Bên cạnh đó, điều kiện thi đấu tại Nha Trang, dù cung đường tương đối bằng phẳng, lại đặt ra những thử thách riêng. Độ ẩm cao, gió biển và nền nhiệt khiến thể lực của các vận động viên bị bào mòn đáng kể, như chính nhiều tuyển thủ thừa nhận sau khi về đích.

Trong bối cảnh ấy, nỗ lực của Ngọc Hoa càng trở nên đáng giá. Với thành tích 2 giờ 44 phút 13 giây, cô giành Huy chương Bạc, trong khi Hoàng Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên với 2 giờ 42 phút 06 giây để giành Huy chương Vàng.

Trọng Đạt
#Ngọc Hoa #Tiền Phong Marathon #thể thao #chạy marathon #tinh thần thi đấu #bất khuất #giải vô địch

