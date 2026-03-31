Nhận định Việt Nam vs Malaysia, 19h00 ngày 31/3: Mở hội tại Thiên Trường

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu này về bản chất chỉ còn ý nghĩa thủ tục, nhưng người hâm mộ vẫn háo hức mong chờ một màn thể hiện chất lượng của đội tuyển Việt Nam để giúp Thiên Trường có dịp mở hội.

Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Trong trận lượt đi, Việt Nam đã thua 4 bàn không gỡ trên sân của Malaysia. Kết quả này sau đó bị hủy. Thay vào đó, tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0. Cộng với việc Malaysia bị xử thua ở trận gặp Nepal nên Việt Nam bước vào lượt đấu cuối cùng với 15 điểm trọn vẹn, hơn đối thủ tới 6 điểm. Điều đó có nghĩa Việt Nam đã chắc chắn chiếm vị trí dẫn đầu bảng F kèm tấm vé đi tiếp, trong khi Malaysia bị loại.

Kết quả này mang tới nỗi thất vọng cho đội bóng áo vàng. Nó là một cú tát mạnh vào tham vọng vươn tầm bằng nhập tịch của bóng đá Malaysia. Vì mục tiêu xóa bỏ cái dớp toàn thua Việt Nam nói riêng và vươn đến đỉnh cao Đông Nam Á nói chung mà bóng đá Malaysia đã nhập tịch vội vàng, để rồi hứng chịu cay đắng.

Trong cơn khốn khó, họ đang tìm kiếm một kết quả “rửa mặt”. Như những nhân vật tiêu biểu của nền bóng đá này tuyên bố, một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn có giá trị cứu vãn những gì còn sót lại của bóng đá Malaysia trong bối cảnh họ đối diện với hoài nghi, chỉ trích từ vụ gian lận.

Malaysia mất cả trụ cột nhập tịch lẫn cầu thủ nội chất lượng

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Trước trận đấu, có cảm giác người Malaysia đưa ra nhiều tuyên bố hơn là phía Việt Nam. Từ tuyển thủ đến cựu danh thủ Malaysia đều kêu gọi đội nhà vượt khó, chơi hết mình để “làm bẽ mặt Việt Nam tại Thiên Trường”. Thế mới biết Bầy hổ "đói" chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Tuy nhiên, từ lời nói đến thực tế luôn tồn tại một khoảng cách xa. Vẫn phải khẳng định rằng trận này, đội tuyển Việt Nam nắm nhiều hy vọng giành chiến thắng hơn. Thứ nhất, đội có lợi thế về lực lượng. Nếu như Việt Nam có được quân số gần như tối ưu, cộng thêm sự bổ sung từ Hoàng Hên cho vị trí tiền vệ hỗ trợ tấn công thì Malaysia mất đi 7 gương mặt nhập tịch chất lượng.

Những người này đang phải chịu án phạt từ FIFA và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ được khoác lại màu áo vàng. Ngoài ra, họ còn thiếu vắng ngòi nổ Arif Aiman. Cầu thủ này đã hoạt động rất hiệu quả bên hành lang phải, khiến các hậu vệ Việt Nam trầy trật trong trận lượt đi.

Và chính anh cũng kiến tạo nên 2 bàn thắng cho Malaysia. Nhưng ở lượt về, tiền vệ có giá 700 ngàn euro không thể ra sân vì chấn thương khiến đội bóng áo vàng càng thiếu lựa chọn nhân sự.

Thứ 2, Việt Nam đang trở thành nỗi ác mộng của đội tuyển Malaysia khi 12 năm qua bất bại trước đối thủ này. Trong đó, nhiều trận Việt Nam thắng đậm (3 trận gần nhất toàn thắng 3-0). 6 lần gặp nhau vừa qua, Malaysia cũng chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới Việt Nam.

Nếu thi đấu đúng khả năng, Việt Nam đủ khả năng áp đặt thế trận, chơi lấn lướt để nối dài cái duyên bất bại trước Malaysia. Lần này, tỷ số có thể không đậm như vậy, nhưng hoàn toàn có thể là chiến thắng cách biệt 2-0 giống như mong muốn của HLV Kim Sang-sik trước trận.