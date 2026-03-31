Play off World Cup 2026: Nhận định CH Congo vs Jamaica, 04h00 ngày 1/4: Ngưỡng cửa thiên đường

TPO - Nhận định bóng đá CH Congo vs Jamaica, Play-off World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động Akron không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc quyết định cho giấc mơ kéo dài nhiều năm của cả hai đội tuyển.

Với Cộng hòa Dân chủ Congo, đây là cơ hội vàng để họ trở lại sân chơi World Cup sau hơn 50 năm chờ đợi kể từ lần duy nhất tham dự vào năm 1974. Đội bóng Trung Phi bước vào chiến dịch vòng loại với sự tiến bộ rõ rệt cả về lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu. Ở bảng B khu vực châu Phi, họ giành 7 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 2 trận sau 10 lượt đấu, thu về 22 điểm. Thành tích này chỉ kém đội đầu bảng Senegal 2 điểm, qua đó giúp họ giành quyền bước vào vòng play-off khu vực.

Tại đây, Congo tiếp tục chứng minh họ không phải là hiện tượng nhất thời. Ở trận bán kết, họ đánh bại Cameroon - một trong những thế lực giàu truyền thống nhất châu Phi. Đến trận chung kết, họ đánh bại Nigeria trên chấm luân lưu, qua đó giành quyền tiến vào vòng play-off liên lục địa.

Dù vậy, hành trình gần đây của họ cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Tại Cúp bóng đá châu Phi 2025, Congo phải dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng 16 đội khi để thua Algeria bởi bàn thắng ở phút 119. Dẫu vậy, thất bại đó không làm lung lay tinh thần của toàn đội. Chiến thắng 2-0 trước Bermuda trong trận giao hữu gần nhất đã phần nào giúp họ lấy lại sự tự tin và sự hưng phấn trước trận đấu quan trọng sắp tới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Jamaica cũng mang theo khát vọng không kém. “Reggae Boyz” từng có lần duy nhất dự World Cup vào năm 1998 tại Pháp, và kể từ đó đến nay, họ vẫn chưa thể tái lập kỳ tích ấy. Trong chiến dịch vòng loại khu vực CONCACAF, Jamaica có 3 chiến thắng và 2 trận hòa sau 6 trận đấu. Tuy nhiên, trận hòa trước Curacao ở lượt đấu cuối cùng đã khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng B, qua đó chỉ giành được vị trí thứ hai với 11 điểm, kém Curacao đúng 1 điểm. Điều này buộc họ phải bước vào con đường vòng khó khăn hơn thông qua vòng play-off liên lục địa.

Dẫu vậy, Jamaica đã tận dụng tốt cơ hội thứ hai này. Ở trận bán kết play-off, họ chạm trán New Caledonia - một đại diện ít tên tuổi hơn. Dù được đánh giá cao hơn, Jamaica vẫn phải rất vất vả để giành chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ Bailey Cadamarteri ở phút 17, nhưng phần còn lại là quãng thời gian mà họ phải chống đỡ sức ép và bảo vệ thành quả. Chiến thắng tối thiểu này giúp Jamaica tiến thêm một bước đến giấc mơ World Cup, đồng thời cho thấy họ có thể thi đấu thực dụng khi cần thiết.

Trận chung kết play-off sắp tới sẽ là màn so tài cực kỳ căng thẳng và khó lường. Dù kết quả cuối cùng ra sao, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc, nơi cả Congo và Jamaica đều chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Nhưng chỉ một đội được quyền bước tiếp, và đội bản lĩnh hơn trong thời khắc quyết định sẽ là cái tên giành tấm vé cuối cùng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu CH Congo vs Jamaica

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Hai đội tuyển đều đang có phong độ ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất, CH Congo chỉ nhận 1 thất bại và thắng 8 trận. Jamaica thắng 6, hòa 2, thua 2.

Thông tin lực lượng CH Congo vs Jamaica

Hai bên có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến CH Congo vs Jamaica

CH Congo: M’Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bakambu, Wissa.

Jamaica: Blake; Webster, Pinnock, King, Latibeaudiere; Anderson, Hayden, Brooks; Ephron, Campbell, Cadamarteri.

Dự đoán tỷ số CH Congo 1-1 Jamaica (Jamaica giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu)